El Pleno en bloque reclama a la Junta que la Isla Saltés sea Conjunto Arqueológico

Aplausos en el salón de plenos por la aprobación de una demanda que promete ser trascendente para la ciudad. En la sesión ordinaria correspondiente a noviembre, todos los grupos municipales y los dos ediles no adscritos cerraron filas ayer en torno a la propuesta del concejal de Participa para que el Ayuntamiento inste a la Consejería de Cultura a declarar la Isla Saltés Conjunto Arqueológico.

La propuesta -una reivindicación encabezada por un grupo de arqueólogos profesionales que lleva a cabo una recogida de firmas en las redes sociales- persigue que los terrenos en los que se ubica este yacimiento reviertan a la mayor brevedad a una titularidad pública. Se trata de que el Consistorio pueda encargarse de la explotación turística y cultural del bien (a pesar de contar con protección patrimonial está sumido en un estado de abandono) mediante la promoción de la investigación, puesta en valor y difusión del espacio.

Hubo críticas del PP y de Mesa de la Ría al consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, por asegurar hace unos días en el Parlamento, en respuesta a una pregunta del PP sobre la conservación del yacimiento, que "en Andalucía hay, conocidos, 15.661 yacimientos, que no es un número menor a la hora de plantear estrategias políticas y estrategias de acción de gobierno". Pero hubo consenso absoluto en el debate de ayer e incluso se enriqueció la propuesta con una iniciativa de IU, que ve oportuno pedir a la Dirección General de Costas a que delimite el espacio marítimo terrestre de cara al objetivo.

El portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez, dejó claro que la situación del yacimiento es de protección, en el sentido de que "hubo una decisión técnica de que no se excavase más para que no se acentuase el deterioro del bien si no se iba a poner en valor", si bien aseguró que lo mejor para defender el patrimonio es que éste sea de titularidad pública. Para ello, la moción aprobada insta a pedir a la Junta que ejerza los posibles derechos de tanteo y retracto, o bien lleve a cabo la compra directa de los terrenos, que pertenecen a Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria S.L., vinculada al Grupo Banco Santander. En caso de que esto no se lleve a cabo, se pide que sea el Ayuntamiento quien se posicione como parte interesada en el proceso.

"Apoyamos la moción, es beneficiosa para Huelva y no nos duele en prenda reconocerlo, competa a la administración que sea", señaló Gómez. A partir de aquí, la aspiración de Participa es que el alcalde, Gabriel Cruz, promueva un encuentro con la Junta de Andalucía en el que estén representados todos los grupos políticos y los movimientos ciudadanos vinculados con el patrimonio cultural de la ciudad, para empezar a trabajar y hacer realidad esta propuesta.

La puesta en valor de la Isla Saltés no fue la única petición que, por unanimidad, hará el Ayuntamiento a la Administración autonómica. Así, los populares lograron que todos los grupos apoyaran su propuesta de rescatar el proyecto de ampliación de la Ciudad Deportiva presentado en 2009 para que se realice la ampliación, mejora y y acondicionamiento de las instalaciones, tal y como se estableció por parte de la Junta. La iniciativa también busca que la piscina proyectada se realice lo antes posible y que sea una piscina olímpica de 50 metros, con posibilidad de convertirla en dos de 25 metros.