Plena integración y experiencias accesibles para todos, un ejemplo de RSC en el turismo

No es el único, pero es el que yo he experimentado. He vivido durante casi dos semanas en Béjar, en un complejo turístico muy especial. Y nótese que no escribo "me he alojado" sino "he vivido", porque realmente ha sido así: vivir y estar como en casa. Altair Turística y todo su equipo humano no sólo me han alojado, sobre todo me han ofrecido una gratificante experiencia. No he estado de visita, he convivido con ellos, disfrutando del calor humano y los detalles. Y toda esa fortaleza como negocio emana de un propósito social muy claro y una gran responsabilidad corporativa, o lo que es lo mismo, una gran habilidad para responder a una necesidad social de su entorno: la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual.

La integración y la rentabilidad como objetivos

Este centro turístico bejarano, abierto desde hace un año y en el que trabajan ya veinte personas, tiene un objetivo empresarial: convertirse en una referencia nacional y europea del turismo rural con accesibilidad universal, y ofrecer servicios de carácter integral. Y además, Altair tiene un objetivo social: la integración socio laboral de las personas con discapacidad intelectual que residen en el medio rural, y que de hecho son los que atienden los servicios en el complejo turístico que además ofrece formación en competencias profesionales. Así, con la fusión de sus dos objetivos, generan la singular experiencia que ofrecen, crean empleo y proyectan otra visión de los negocios.

Hemos sido un grupo de catorce personas en lo que al alojamiento turístico se refiere. En estos días la experiencia como visitantes ha estado caracterizada por el trato personalizado a los gustos de cada uno, por la disposición y la sonrisa de todo el equipo humano que nos atendía, por una actitud de trabajo envidiable y por la calidad de la comida, por la atención a los mínimos detalles en las casas, en el comedor, en el entorno… Hemos comprado a un precio más que equilibrado un servicio de alta calidad, pero sobre todo, hemos colaborado mediante nuestra compra con una labor social de cuyo éxito además hemos sido testigos. Por eso nos hemos sentido íntimamente partícipes y agentes activos de un cambio social necesario. Eso es responsabilidad social compartida.

Altair, además de alojamiento rural y centro de formación, es centro de día para ocio y ocupaciones terapéuticas de las personas con otros niveles de discapacidad. Para eso tienen un huerto ecológico, que abastece a la cocina, y diversas actividades ocupacionales.

El motivo de mi estancia en Altair Turística ha sido profundizar más -mucho más diría yo-, en mi formación sobre Inteligencia Emocional de la mano del que para mí es uno de los referentes en España, Francisco Yuste. Con él hemos vuelto a bucear en las conductas humanas, para adquirir más herramientas con las que apoyar a las personas a ser más felices con la gestión efectiva de sus emociones. Y entre otros muchos conceptos, hemos trabajado uno universal: el ciclo de la abundancia.

El ciclo de la abundancia y la RSC

El ciclo de la abundancia se basa en dos pilares simples y a la vez inmensos: el dar y el recibir. Dar y recibir es de hecho, si lo pensamos, lo que está en la base de ese equilibrio universal en el que fluye la propia Naturaleza. Podemos ver muchos ejemplos en ella: el ciclo del agua, el ciclo de la vida, el ciclo del carbono… Unos dan y otros reciben para generar riqueza en un ciclo sin fin que produce muchos otros beneficios paralelos y que sólo se rompe cuando estas dos competencias no están equilibradas. Piénsenlo por ejemplo en el ciclo del carbono. Las plantas, a través de la fotosíntesis, fijan el carbono de la atmósfera para crecer y generar el oxígeno que permite la vida, y a la vez produce otros muchos recursos como madera, medicinas, alimentos, etc. Las plantas dan el oxígeno y reciben el carbono, pero este ciclo se ha desequilibrado y emitimos más carbono en forma de CO 2 del que las plantas son capaces de recibir. Llega el desequilibrio y con él problemas como el calentamiento global y la contaminación atmosférica.

En la base de Altair Turística está también ese equilibrio entre el dar y el recibir. Ellos dan apoyo, alternativas de empleo y calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual, y además dan servicio de alojamiento turístico a los viajeros que buscan desconectar en el mundo rural. Sus clientes dan el pago por lo que cuesta y reciben el servicio que necesitan, y además reciben la satisfacción personal de colaborar en un loable propósito. Hay muchas más riquezas derivadas de ese dar y recibir: talleres ocupacionales, espacios de ocio, terapias, empleo, etc.

Lleven ahora este concepto del ciclo de la abundancia a la Responsabilidad Social Corporativa. Si el dar y el recibir en la gestión empresarial se equilibran, la riqueza que se genera es mucho mayor para todas las partes, incluidas las empresas. Es una ley natural universal, así que por qué no probar.