Pistoletazo de salida a la escolarización

Alrededor de 5.700 plazas oferta la Consejería de Educación para el proceso de escolarización del curso 2017/18. Es un proceso fundamental para los niños que cumplen los tres años de edad en 2017 y desde el pasado 1 de marzo hasta el 31 de este mismo mes está abierto el procedimiento. Aproximadamente un 80% de los puestos escolares corresponde a oferta en centros de titularidad pública.

Con todo, "pretendemos darle tranquilidad a las familias. Son unas fechas fundamentales para esa vida familiar" puesto que muchos niños cumplen la edad de tres años en 2017 y "eso hace que las familias se planteen dónde escolarizar a sus hijos". Solamente deben de participar en este procedimiento los alumnos que cumplan los tres años "y que se vayan a escolarizar en segundo ciclo de educación infantil (primer nivel)", así lo explicaba el delegado territorial de Educación, Vicente Zarza. Además de todos aquellos estudiantes que opten por cambiar la escolarización de centro.

El 94% de los alumnos del pasado ejercicio lograron plaza en su centro prioritario

Un proceso complejo que Vicente Zarza denominó como "público, transparente y muy sistemático" y que todos los años "se afianza y mejora por distintos motivos". Así, los datos son tranquilizadores para las familias que tengan que pasar por el proceso, como comentó Zarza, puesto que el 98% de la solicitudes tramitadas en el pasado ejercicio obtuvieron plaza en algunos de los centros demandados. Y con más fuerza, el 94% del alumnado solicitante tuvo su plaza en su centro prioritario.

Con el paso de los años, continúa la tendencia de reducción de alumnado y en "este curso el número de alumnos que ha descendido en Andalucía es de 9.000". En Huelva capital no ha habido decrecimiento alguno, pero sí se refleja un descenso a nivel provincial. Con todo, la Consejería de Educación mantiene el número de unidades de salida de tres años con respecto al pasado ejercicio, de igual forma que existirá el mismo profesorado. Eso sí, existe una flexibilidad en la localización de las unidades debido al movimiento de niños entre distintas poblaciones. Hecho que provocaría una unidad menos en algún sitio pero que se trasladaría a otro centro.

Desde el día 1 hasta el 31 de marzo está abierto el plazo de presentación de solicitudes de admisión y hasta el 10 de abril habrá un plazo de subsanación de las mismas. A continuación, el día 18 de abril tendrá lugar la publicación de las listas con el baremo, a las que se podrán formular alegaciones así como acceder a los expedientes en los centros desde el 20 de abril al 4 de mayo. Después, el 15 de mayo, se celebrará en la Consejería de Educación el sorteo público, para resolver situaciones de empate. Y más tarde habrá un plazo de recursos y reclamaciones que "se podrá extender hasta el día 22 de junio". La implicación de los padres que rellenen la solicitud de escolarización, no termina tras la adjudicación de las plazas puesto que "hay que formalizar la matriculación que será en el mes de junio".

La baremación para asignar las diferentes plazas a los alumnos en los centros no ha variado con respecto a otros años. De esta forma, para garantizar los criterios de proximidad y conciliación de la vida familiar, el proceso incluye la aplicación de un baremo que contempla la asignación de 16 puntos, por la existencia de algún hermano matriculado anteriormente en el centro para el que se solicita plaza. Además se sumarán 4 puntos, por trabajo del padre, la madre o guardador legal en el centro solicitado; otros 14 puntos, por la proximidad del domicilio familiar dentro de la zona de influencia del centro y 8 puntos por encontrarse el domicilio en área limítrofe. También, 10 puntos, por la proximidad del lugar de trabajo dentro del área de influencia del centro y 6 puntos por encontrarse éste en el área limítrofe; la renta per cápita correspondiente al año 2015 otorga hasta 2 puntos, al igual que la discapacidad de alumnos, padre, madre, guardador legal o hermano, así como la condición de familia numerosa o monoparental.

El proceso de escolarización es único, es decir, una fórmula que permite a las familias conocer todo el recorrido de la educación de sus hijos en las distintas etapas no universitarias, desde Infantil hasta Bachillerato; dado que el procedimiento de admisión se limita al momento del acceso al sistema educativo y no se exige en las etapas posteriores. Un proceso que se encarga de velar a través de las delegaciones territoriales; direcciones de centros docentes; representantes de profesorado y de familias así como entidades locales, por el cumplimiento de las normas de escolarización y garantizar el principio de igualdad de oportunidades. Por tanto, se mantiene la penalización en caso de comprobar que las solicitudes de admisión incluyen datos y documentos que no se corresponden con la realidad familiar. Para este supuesto, la norma establece la pérdida de todos los derechos de prioridad del solicitante con respecto al centro solicitado.