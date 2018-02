Pilar Miranda defiende la "unidad del partido" y asegura sentirse "respaldada"

La portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva se empeñó en hacer ayer un llamamiento constante a la "unidad" de la formación, después de que el pasado viernes casi dos centenares de militantes y cargos del partido se reunieran en el Comercial de la capital onubense en desacuerdo con la línea de actuación de la dirección de la formación en la provincia y del poco protagonismo de la capital en la misma. Esta mañana, Pilar Miranda, se refirió en repetidas ocasiones a dicho llamamiento y aseguró sentirse "respaldada" por todos los concejales, alguno de ellos presente en el encuentro del pasado viernes.

Sobre el candidato, del que ayer mismo el portavoz de la dirección provincia, Juan Carlos Duarte, garantizó que ya estaba elegido, Miranda dejó claro que no ha sido consultada sobre el mismo, a pesar de que "he hablado con la dirección sobre muchos temas" y se aferró al conocido "trabajo por Huelva" para "no insistir en temas internos que puedan desviarnos de ese objetivo".

En otro orden de cosas, Miranda aclaró la denuncia realizada sobre que los colectivos de discapacitados de la ciudad no puedan aparcar gratis en la zona ORA, aspecto éste que el Consistorio aclaró que pueden hacerlo desde hace tiempo, y mostró "varios mensajes de asociaciones que nos denuncian que no se cumple la medida".

Sobre la ausencia del concejal Saúl Fernández en el pleno en el que se decidía el futuro del Recreativo de Huelva, la portavoz del grupo desmintió que se tratara por un desacuerdo con la postura mantenida por los concejales del PP y lo achacó a "problemas personales".