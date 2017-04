Piensa en grande, actúa en pequeño

Hay una estrategia de pensamiento que facilita el crecimiento personal y profesional, y que desde ya os recomiendo: pensar en grande y actuar en pequeño.

Pensar en grande es soñar sin medida, desear sin límite. Es empezar sin limitaciones, y hacernos preguntas del tipo: ¿Qué quiero conseguir? ¿Dónde quiero llegar? ¿Dónde y de qué quiero trabajar? ¿Qué le quiero aportar al mundo?.

En el primer paso de esta estrategia ganadora de pensamiento estamos en la fase del pensamiento creativo, que es donde debería salirnos ese niño o niña que todos llevamos dentro y que está convencido de que todo es posible.

Sólo después de haber pensado en grande, sin ponernos nosotros mismos las limitaciones, es cuando podemos ponerle detalle a eso que hemos soñado. Y si son varios sueños a la vez, sólo tenemos que ponerlos en orden. Unos irán antes que otros. Así es como nos sale nuestra particular hoja de ruta. Porque tenemos que elegir un sueño. El primero. No podemos hacerlo todo a la vez. Y al seleccionar uno, nos surgen otro tipo de preguntas: ¿Por dónde voy a empezar? ¿Tengo ya un destino claro al que quiero llegar? ¿Qué necesito? ¿Con qué cuento ya? ¿Quién me puede ayudar?.

Llega el momento de centrarnos en lo pequeño y actuar. Con realismo. No tenemos recursos infinitos, ni todas las posibilidades, aunque con la suficiente dosis de ilusión y constancia llegamos a donde sea necesario.

En esta fase de actuar en pequeño dejamos a nuestro niño interior y sacamos al adulto que también tenemos dentro a definir las tareas y necesidades por las que empezar. Y me pongo en marcha.

Ese es el secreto. Ponerse en marcha, actuar en pequeño, ir cumpliendo metas realistas y no perder el foco hacia nuestros sueños. ¡Ánimo!