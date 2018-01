Piden 4 años de cárcel a dos médicos después de la muerte de un paciente

El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva juzga esta semana a dos médicos del hospital Infanta Elena de Huelva, cuyas identidades responden a las iniciales de R. J. M. y E. A. P. G., que se enfrentan a una petición de la representación de la acusación particular que defiende los intereses de los familiares del fallecido de cuatro años de cárcel por homicidio por imprudencia profesional tras la muerte del paciente después de una operación.

La vista está prevista para el próximo jueves, según han informado fuentes jurídicas, y se pide para los facultativos, además de la pena de cárcel, la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante seis años y una indemnización de 176.000 euros para la viuda y los hijos del fallecido durante la intervención quirúrgica.

La petición de condena la realiza la familia de la víctima, como única acusación en la causa, ya que la Fiscalía no presentó acusación al entender que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito, por lo que la misma tiene pocos visos de prosperar si se tienen en cuenta antecedentes previos en casos en los que el Ministerio Público no presenta cargo alguno.

Los hechos por los que son juzgados, según recoge el escrito de acusación, tuvieron lugar el 2 de mayo de 2010, cuando en torno a las 17:50 los dos médicos procedieron a realizar al paciente, de 47 años de edad, una herniografía no programada después de que ingresara por una hernia incarcinada en el hospital Infanta Elena de la capital onubense.

Tras la liberación del asa intestinal después de una "quelectomía dificultosa, y durante la reintroducción del asa en el seno abdominal, se produjeron dos perforaciones en la misma con las pinzas utilizadas, lo que no fue advertido por los acusados, procediéndose a la sutura de la herida y a su derivación a planta".

Desde su llegada a planta el paciente fue presentando "sintomatología coincidente con un cuadro de peritonitis, sin que los acusados comprobasen tal hecho e instaurasen el tratamiento adecuado", lo que derivó en su fallecimiento a las 16:30 del día siguiente a la intervención.

La autopsia realizada al cadáver de la víctima determinó como causa de la muerte "el fallo multiorgánico secundario a peritonitis por perforación intestinal ligado a intervención quirúrgica".

Este juicio fue fijado para el 9 de noviembre, si bien tuvo que ser aplazado por incomparecencia de siete testigos que no fueron citados, por lo que esta semana se retomará.