La Pía Unión consolida sus cultos al Santísimo en las Agustinas

La Pía Unión de Adoradores del Santísimo Sacramento celebra la próxima semana los cultos extraordinarios con motivo de la octava del Corpus Christi. "Participamos todos y todos juntos", explica el presidente, José Miralles Fedriani, quien desea que se intente sumar cuanta más gente mejor.

La Pía Unión cuenta actualmente con 82 adoradores que se postran ante el Santísimo todos los días del año de 16:00 a 20:30. "Siempre hay dos adoradores y se van turnando cada hora", comenta Miralles. El objetivo de la Pía Unión, con su reciente fundación en 2015, no es otro que exista una adoración perpetua. O lo que es lo mismo, una adoración al Santísimo Sacramento las 24 horas del día, los 365 días del año. "Mi ilusión antes de que me muera es conseguirlo", asegura Miralles, que continúa en el empeño de sumar a más devotos y los cultos extraordinarios pueden ser una ocasión perfecta para atraer a más gente que todavía no conozca el culto al Santísimo Sacramento.

La Pía Unión, con sede en la iglesia de Santa María de Gracia de las Madres Agustinas, participará hoy en la procesión del Corpus que organiza el Cabildo catedralicio de Huelva. Será el punto de partida para los cultos que tendrán lugar la próxima semana, a los que "tratamos de dar la mayor solemnidad posible y en los que todo el mundo participa", comenta el presidente, José Miralles Fedriani.

En los tres días siguientes tras la celebración de la procesión del Corpus Christi, la Pía Unión celebrará el devoto triduo eucarístico a partir de las 20:30, que contará con la predicación del párroco de Santa María de las Flores de Sevilla, Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp. Al término del primer día, se realizará un acto de desagravio del Santísimo Sacramento. El segundo día de triduo se impondrá la medalla de la Pía Unión a los nuevos adoradores incorporados durante el presente año. Y en la última jornada se realizará la protestación de fe.

Ya el jueves, coincidiendo con la fiesta de la octava del Corpus Christi, se celebrará un acto de culto solemne de exaltación presidido por el obispo de Huelva, José Vilaplana Blasco. También tendrá lugar la procesión claustral de exaltación eucarística, que el año pasado se realizó por primera vez, por la nave del templo de Santa María de Gracia.

Con ello, el presidente de la Pía Unión, José Miralles, anima a todos los onubenses a asistir a los cultos y participar en ellos. Asimismo, espera que muchos se animen a ser adoradores y partícipes de la vida de la Pía Unión en sus primeros años de vida.