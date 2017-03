Pescadores y comerciantes piden trasladar la barrera que bloquea el Espigón

Moreno, reiteró, que la playa y la zona de pesca del Espigón es de "vital importancia" para los comerciantes y pescadores. Insisten que la "zona no es peligrosa" y que "en 30 años no ha sucedido nada grave" por lo que instan al Puerto de Huelva a "madurar una solución con la que se pueda resolver el problema", concluyó.

Además, propusieron hacer "rellenos de arena y grava" en paralelo a la carretera para ampliar la zona de aparcamiento y que los visitantes no tuvieran problemas a la hora de acceder a la playa y así "los coches no se tendrían que poner en la general". Una ampliación en paralelo a la carretera que "evitaría aglomeraciones".

Moreno explicó que "ahora que llega el buen tiempo los visitantes se van en desbandada por el corte del acceso". El presidente de los comerciantes de deportes de pesca y cebos vivos trasladó a la subdelgada un mapa en el que explican punto por punto lo que solicitan para que el Espigón no esté bloqueado

La barrera hace que la playa pierda visitantes

Juan Miguel Moreno, presidente y portavoz de los comerciantes de deportes de pesca y cebos vivos, aseguró que los visitantes se desvían y ya no van al espigón a disfrutar de "una playa maravillosa" que se está quedando sin gente "por culpa de la barrera". Para la llegada del verano es "fundamental" que se haya llegado a una solución al conflicto ya que si no se soluciona repercutirá muy negativamente a los comerciantes. Desde el colecticio reiteran que no es difícil realizar lo que plantean y vuelven a presionar para que la playa pueda ser accesible para bañistas y pescadores "como siempre".