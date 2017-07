Juan Pérez Mercader dará el lunes la lección inaugural de los Cursos de Verano de La Rábida

El astrofísico onubense Juan Pérez Mercader dará la conferencia inaugural en la apertura de los Cursos de Verano en el Campus de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). El acto de apertura tendrá lugar el lunes 10 de julio.

El Patio Mudéjar del Monasterio Santa María de La Rábida es el lugar escogido donde se llevará a cabo el acto inaugural de estos cursos de verano a partir de las 20:00, según ha informado la UNIA en una nota de prensa.

Con tal motivo, Pérez Mercader volverá a su tierra y pronunciará una conferencia titulada La búsqueda de vida en el Universo. Últimas noticias, la cual se transmitirá en vivo a través de Youtube y Facebook.

Pérez Mercader vivió en Huelva hasta los 18 años y se graduó como licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla. Es máster por el Trinity College de Dublín, así como por el City University of New York y doctor por el City College of New York. Desempeña su labor como profesor e investigador en los Estados Unidos, y en el Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC). Además, es miembro electo de la Academia Internacional de Astronáutica y de la Academia Europea de Artes y Ciencias. La primera semana de los Cursos de Verano contará con una temática variada que incluye espacios académicos sobre la consolidación de la provincia como destino turístico partiendo de la Capitalidad Gastronómica, la responsabilidad social corporativa como parte de la cultura organizacional, los diferentes tipos de acoso (laboral, escolar, cyber-bullying), las cuestiones más actuales referidas al derecho deportivo, y la encrucijada política en la que se encuentra Europa a partir de la crisis de la democracia y el surgimiento del populismo.