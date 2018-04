El Perdón convoca elecciones el 18 de junio para salir de la gestora

La Hermandad del Perdón pondrá fin a la inestabilidad. Tras dos años con una Junta Gestora al mando, la cofradía del Lunes Santo ha convocado elecciones para el próximo 18 de junio. "Las órdenes que teníamos desde Palacio era que hasta que no hubiese una candidatura fiable era absurdo hacer unas elecciones cuando no se va a presentar nadie", ha apuntado a Huelva Información el actual presidente de la gestora, José Félix Sequera. En esta línea señaló que "se presupone que hay una candidatura porque se han presentado elecciones, si no no se hubiesen presentado". Así, una vez que el Obispado apruebe el censo, que está en exposición hasta el 8 de mayo, habrá 20 días de plazo para la presentación de candidaturas, de todas aquellas personas que quieran, conforme a las Reglas de la Hermandad, ser elegibles para llevar la actividad de la cofradía del Lunes Santo.

El todavía presidente de la Junta Gestora, asegura que estos dos años han sido para él "muy positivos", y aunque "no sabía dónde me metía", la dirección de la hermandad "sí que la conocía por los años en la hermandad además de que he estado en varias juntas por lo que el funcionamiento y la forma de trabajar la conocía".

Sequera reconoce que las elecciones "tenían que haber sido antes" ya que "la inestabilidad es malo para todo y para una hermandad en crecimiento este parón de actividad no era bueno", pero es que "en estos dos años no ha venido nadie con una candidatura".

Con todo, una vez que se celebren las elecciones, la hermandad proseguirá en busca de una ilusión que ronda en el barrio de La Orden desde hace varios años. "El proyecto está en la calle desde hace mucho tiempo", y es que el barrio "está deseando ver a la Virgen de los Dolores bajo palio". Además de que se tiene que definir qué misterio se pondrá sobre el reciente paso de misterio. "Es un proyecto de hermandad muy ambicioso. A largo plazo. Porque un palio y un misterio no se terminan en dos días", señala el presidente de una gestora a la que le queden pocas semanas para que se diluya una vez que los hermanos vayan a las urnas el próximo 18 de junio.