Pequeños detalles con mucho corazón

Hacer más agradables las sesiones de tratamiento y el proceso de recuperación a niños y mujeres afectados de cáncer es el objetivo de los proyectos Superquimions y Corazones Solidarios, financiados por la Fundación la Caixa. Cincuenta y cinco voluntarios de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores de Trigueros y Mora Claros de Huelva han elaborado 140 bolsas infantiles para cubrir las bombas portátiles de quimioterapia y 180 cojines con forma de corazón para mujeres con cáncer de mama, pequeños detalles que arrancarán más de una sonrisa a los enfermos.

La iniciativa se llevó a cabo en el marco de un convenio entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Obra Social la Caixa. Las fundas para las bombas portátiles de quimioterapia de Superquimions y los cojines de Corazones Solidarios se empezaron a confeccionar en el mes de marzo. Participaron mayores de entre 55 y 85 años de edad, que trabajaron con ilusión.

La idea partió de Candela Andivia, coordinadora del área de mayores de Arci Nature Intervención Social, que se encarga de buscar proyectos de voluntariado y consideró interesante este tipo de acciones solidarias. Señaló que los mayores apoyaron la iniciativa desde el principio y subrayó que fueron días "de mucho trabajo", pero fue para ellos "una satisfacción" participar, "y saber el destino que van a tener las bolsas y los cojines te reconforta".

Ayer tuvo lugar, en la Oficina Principal de La Caixa, en la calle Plus Ultra, la entrega de las bolsas y los cojines a las asociaciones Española contra el Cáncer y de Cáncer de Mama Santa Águeda. El acto contó con la presencia del jefe de gestión de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva, Jesús María López; el director del Área de Negocio de CaixaBank en Huelva, Juan Manuel Llinares; la presidenta de la Asociación Onubense contra el Cáncer de Mama Santa Águeda, Charo Venegas, y los directores de los Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Trigueros, Jessica Boza, y de Mora Claros, Antonio Leiva, así como la mayor parte de voluntarios que participaron en los proyectos.

El director del Área de Negocio de CaixaBank en Huelva, que apuntó que son unos proyectos "magníficos", indicó que sin la colaboración de los mayores estas iniciativas "hubiesen sido imposibles".

El jefe de gestión de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva destacó el carácter activo de los mayores. "Ésta es una actividad más que les ha reportado bienestar". Los directores de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores resaltaron la gran acogida que tuvo la propuesta entre los socios y la labor realizada durante estos meses.

Esperanza Vides, una de las voluntarias, agradeció el apoyo de la Fundación la Caixa, tanto al proyecto, "que nos llena de ilusión", como a los cursos que se imparten en el Centro para Personas Mayores de Trigueros, "que nos permite estar más activos". Asunción Fernández, otra de las voluntarias, en este caso del Mora Claros, quiso agradecer el trabajo a "todos los compañeros que han colaborado". Recalcó que "fue una experiencia bastante bonita y muy positiva".

La presidenta de la Asociación Onubense contra el Cáncer de Mama Santa Águeda manifestó que "sin los mayores no seríamos nada". Aseguró que con las fundas para las bomba portátiles de quimioterapia, "no sólo le vais a arrancar a los niños una sonrisa, también una esperanza e ilusión para poder seguir esa lucha". En cuanto a los cojines, comentó que "esto me llega todavía más, es lo que trabajo día a día desde la asociación". Incidió respecto a los mayores que "pueden hacer cosas muy bonitas para la sociedad" y los animó a seguir avanzando en esta línea.