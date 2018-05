Pedro Pérez lamenta que en España investigar no sea todavía prioritario

"El país que no entiende la investigación como una prioridad, no es un país de primera división". Así se expresó el catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Huelva (UHU), Pedro Pérez. Para este profesor e investigador "en España, la investigación no es una prioridad. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado siempre se le asigna un porcentaje y nunca se cumple y es además lo primero en lo que se mete la tijera".

La realidad, añadió Pérez, es que estamos al 50% del nivel de dinero que se destinaba hace una década a esta actividad. La lástima es que "España prefiere comprar I+D en el exterior lo que hace que nuestra balanza tecnológica esté muy descompensada".

El Ciqso se encuentra en la parte alta de la lista de los centros de su ámbito de actuación

Pedro Pérez ha sido galardonado con el Premio Aiqbe de Investigación del Área Científico-Tecnológica que concede la Cátedra Aiqbe de la Universidad de Huelva y que lleva otorgándose desde 2007. La distinción es un reconocimiento a su carrera investigadora.

Para el catedrático, esta concesión ha sido "una gran alegría porque me hace sentirme profeta en mi propia tierra". Pérez recordó que "ya en el pasado curso, mi facultad (Experimentales) me concedió el Premio a la Trayectoria Científica Distinguida, en su primera edición, y ahora recibo éste".

Pedro Pérez compartió sobre sus inicios como investigador, que dieron comienzo muy temprano, más concretamente "desde el último año de carrera". En esos tiempos "no había que hacer trabajo de fin de grado (TFG). Había una tesina optativa que yo realicé pero aún así no pensaba en la investigación ya que tenía una fuerte vocación docente que me venía de familia, pero un profesor de la facultad de Sevilla, Ernesto Carmona, me ofreció quedarme a hacer el doctorado lo que supuso un giro radical para mi vida". Tras cuatro años en esa ciudad, se fue a la Universidad de Carolina del Norte con una beca Fulbright.

Otro momento importante de su trayectoria fue el descubrimiento de su pasión por la química, lo que vino de la mano de un maestro de Isla Cristina; Jesús Llanes. En 8º de EGB se estudiaba algo de ella y lo que conocí "me entusiasmó". Pedro Pérez mantiene su actividad investigadora dentro del campo de la catálisis. Se trata en concreto, de realizar catalizadores para hacer reacciones químicas orgánicas. Se diseña un catalizador y se han de provocar reacciones que consuman menos energía y dejen menos residuos. De este modo, se trabaja en el desarrollo de nuevas sustancias de valor añadido para la química a partir de hidrocarburos, principalmente metano, en una química sostenible que realice procesos sintéticos que requieran esa menor energía y generen la menor cantidad posible de residuos. Es una investigación que atrae a empresas que colaboran con estos proyectos que se llevan a cabo en el Centro de Investigación de Química Orgánica y Sostenible (Ciqso), del Campus del Carmen.

Pedro Pérez asume que "la investigación experimental es cara pero no solo en química sino en otras áreas como la biología o la física". Por lo que respecta al Ciqso, "tenemos recursos que nos permiten mantener el nivel y a escala nacional nos encontramos en la parte alta de la tabla".

Respecto a la situación de la investigación en España, el catedrático de la UHU apuntó otro problema: la escasa valoración que de los doctorados, es decir, de los que tienen formación en investigación se tiene en el sector privado ya que el doctorado no solo ofrece esa formación sino que genera conocimiento. "Las empresas no absorben este potencial y eso es lo que hace que no progrese el I+D en nuestro país".

Pérez asímismo confía en que la Junta de Andalucía dé pronto luz verde al instituto de investigación de Química, el primer instituto de estas características de la Onubense que dará un impulso significativo a la investigación que ser lleva a cabo.