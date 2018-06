Jiménez no se presentará a las municipales tras "doce años dedicado a la ciudad"

El presidente del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de la capital, Pedro Jiménez, anunció esta mañana su decisión de no concurrir a las próximas elecciones municipales. Emocionado y entre lágrimas, el concejal reconoció que "no ha sido fácil" tomar esta decisión, la cual ha sido meditada "durante mucho tiempo" y hoy ha hecho pública tras comentarla con el coordinador provincial del partido, Rafael Sánchez Rufo, con otros compañeros de la dirección, su familia y su círculo de amigos.

"Creo que mi decisión llega en el momento oportuno. Las personas no nos podemos eternizar en los cargos. Por circunstancias tuve que estar más tiempo de la cuenta como coordinador provincial y no quería que me pasase lo mismo como portavoz del grupo municipal y concejal", explicó.

Tras dedicar doce años de su vida a la ciudad, Jiménez se marcha "satisfecho" pero no deja la actividad política. Seguirá en la dirección provincial y en el grupo municipal hasta el final del mandato apoyando el trabajo de su compañera Mónica Rossi, que "posiblemente tomará el relevo hasta el final de la legislatura como portavoz, llevando el peso del trabajo del grupo".

De este modo, el concejal señaló que seguirá en IU, organización con la que aseguró sentirse totalmente identificado en su estrategia de confluencia y también con el trabajo que realiza Sánchez Rufo como coordinador provincial y Rossi como coordinadora local de la asamblea de Huelva.

"Mi deseo fue siempre ser alcalde de esta ciudad. Desgraciadamente no pudo ser pero, en cualquier caso, me voy muy satisfecho, enormemente orgulloso del tiempo que estado de concejal defendiendo posiciones de izquierda y el programa de IU con el que hemos concurrido y en cuya defensa hemos tratado siempre de ser muy rigurosos", manifestó.

Jiménez considera que ha llegado "el momento de dejarlo". No en vano, señaló que "hay un tiempo nuevo en la política de IU, con el proceso apasionante de confluencia" con Podemos, Equo y colectivos sociales. Por ello, considera que es el momento oportuno para que "gente con menos edad, más ganas, ilusión, fuerza e ideas renovadas tiren del carro de lo que ha representado IU en el Ayuntamiento".