El Partido Popular vuelve a denunciar el estado de "abandono" de los barrios

No es la primera vez que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva se sube tras el atril para denunciar el estado de "abandono" de los barrios de la capital. Ayer fue la portavoz de los populares en el Consistorio, Pilar Miranda, quien reclamó al equipo de gobierno y al alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, que "mejore la situación", ya que en Huelva tiene que haber "servicios públicos de calidad como antes había". Y es que, según Miranda, en la actualidad la gestión es un "desastre".

En esta línea, la portavoz popular señaló que desde la oposición "siempre intentamos" que el trabajo sea "útil" para los ciudadanos, razón por la que siguen visitando los barrios y a sus vecinos para "detectar los problemas de la mano de los representantes vecinales y de los colectivos sociales", para así "demandar soluciones". Pilar Miranda recordó que han sido "muchas" las iniciativas de aspecto vecinal que han llevado a los distintos plenos ordinarios celebrados en el Ayuntamiento, pero "nosotros no podemos conformamos con eso sino que necesitamos revisar qué es lo que se está haciendo en la ciudad" para poder ver la "realidad". Miranda recalcó que a pesar de todas las iniciativas presentadas en Pleno y que han sido aprobadas, "no se ha llegado a ejecutar ni un 3% de las medidas". Algo que "no puede seguir pasando en una ciudad que necesita mejorar porque ha dado un paso atrás muy grande".

En el Debate del estado de la Ciudad se aprobó por unanimidad un Plan de Activación de Barrios del que todavía "no ha habido ni una sola reunión ni medida" al respecto. Miranda expresó que en Huelva "no puede seguir habiendo dos ciudades. La de las avenidas que se ven que hay servicios públicos y aquellos sitios interiores de los barrios donde no pasa ni siquiera el barrendero". Por eso "necesitamos que haya igualdad de oportunidades porque las personas pagan sus impuestos". Entre las reclamaciones que hacen los populares en las distintas mociones plenarias se encuentran revertir aspectos, apuntó Miranda, como "la suciedad, barreras arquitectónicas, falta de mobiliario urbano, ratas y cucarachas", entre otras cuestiones.

La portavoz señaló que toda esta situación genera un profundo malestar en las asociaciones vecinales y como prueba de ello mostró la dimisión (fechada el 7 de marzo) de Francisco González, de 80 años de edad, como presidente de la Asociación de Vecinos de La Morana por problemas de salud, la "prepotencia" del PSOE y su edad.