El Parlamento aprueba que la Junta mantenga el Casa por Casa

Lo de ayer fue, en palabras de Jesús Romero, un déjà vu. Porque los presentes volvieron a repetir parte de lo ya vivido el 1 de febrero de 2006, cuando por unanimidad de los grupos (PSOE, PP, IU y PA) prosperó una PNL en el Parlamento andaluz presentada por IU para instar a la Consejería de Obras Públicas y Transportes a negociar un convenio directamente o a través de EPSA con el Ayuntamiento de Huelva para poner en marcha el Casa por Casa en Santa Lucía.

En el día de ayer la comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz aprobó dos PNL -una del PP y otra del PSOE- para dar respuesta, aunque en sentido muy dispar, a la demanda de las cien familias de Marismas del Odiel que aún esperan poder entrar en sus casas.

La primera que se debatió, defendida por el parlamentario popular por Huelva Guillermo García Longoria, pedía a la Junta que mantenga las condiciones del Casa por Casa, que afronte los gastos derivados de la petición de subvención y que se busquen fórmulas jurídicas para que los vecinos puedan disponer de sus viviendas a la voz de ya. La PNL salió adelante con los votos a favor de IU y Podemos, la oposición del PSOE y la abstención de Ciudadanos, que presentó una enmienda para que se acometa una actuación integral para regenerar la zona, más allá del Casa por Casa.

La segunda PNL, defendida por la socialista onubense Manuela Serrano, salió adelante por voto ponderado, toda vez que la apoyó Ciudadanos y el resto de grupos votó en contra. En la proposición, el PSOE defendía instar a Hacienda a bonificar, exonerar o aplicar otras ventajas fiscales a los vecinos para que no tengan que tributar ante Hacienda el próximo año tras pedir la subvención por la que serán los propietarios de sus casas.

Más allá del resultado de las propuestas de los dos grupos, lo interesante estuvo en el debate. Durante el mismo, quedaron meridianamente claras las posturas de cada formación. Así, García Longoria manifestó que la PNL del PSOE respondía a las intenciones de la Junta, que son "que paguen los vecinos o Hacienda", mientras que la del PP "atiende a la petición de los vecinos".

"La Junta ha cambiado el Casa por Casa por el Casa si pagas. Siempre tuvimos la sensación de que en Sevilla se decía una cosa y otra en Huelva, así como de que había falta de transparencia en este asunto. Tras un año, se han hecho realidad ambas sensaciones. Había gato encerrado y ahora se obliga a los vecinos a pagar los gastos del proceso de adquisición de las viviendas cuando en su día se habló de una simple permuta: una casa por otra".

Sobre el cambio en las reglas del juego, Serrano fue firme. Según señaló, "no se ha cambiado nada, sólo se ha dicho la realidad". Y esta es, según afirmó, que hay obligaciones fiscales a las que hay que hacer frente. Por ello, valoró que Hacienda debe ser "especialmente sensible" con estos ciudadanos que, según insistió, no pagarán una contraprestación económica. En este sentido, señaló que el último obstáculo que queda para que los vecinos entren en sus casas corresponde al Gobierno central.

La parlamentaria de IU Inmaculada Nieto valoró que debe ser la Junta, Administración que en su día se comprometió a llevar a cabo este programa, la que lo culmine "sin costes". Así, señaló que dejar la pelota en el tejado de Hacienda es "marear la perdiz".

Para Carlos Hernández, de Ciudadanos, lo importante es que se cumpla lo firmado, que se dé "una solución óptima a los vecinos y dialogada entre las tres administraciones, en lugar de la confrontación". En su opinión, a los vecinos "nadie les ha hablado claro para explicarles el convenio".

No piensa así Jesús Romero, que fue tajante al señalar que ni en los convenios, resoluciones administrativas o comparecencias públicas se hizo nunca una sola referencia al impacto fiscal del Casa por Casa. Así ha sido, según dijo durante once años, desde que en 2006 la Junta les dijo a estas familias de Marismas del Odiel que "no tendréis que pagar un duro" por la permuta de las casas. Por ello, preguntó a la Junta de Andalucía "cuándo les iba a explicar que tendrían que tributar".