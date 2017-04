El PSOE supedita las cuentas de 2017 a la aclaración del Consultivo y los PGE

Al margen del show protagonizado por los integrantes de Ciudadanos y de algún que otro rifirrafe entre ediles de distintos grupos en la férrea defensa de sus puntos de vista (algunas podrían achacarse a la peonada de horas invertidas), las infraestructuras y los asuntos de interés social -como el Casa por Casa, las reivindicaciones de los afectados por la hipoteca o la mejora de la sanidad- tuvieron una importante cuota de protagonismo en el Pleno, al que asistieron colectivos y ciudadanos en demanda de estos asuntos.

Pero también acaparó interés la comparecencia de la segunda teniente de alcalde de Economía, María Villadeamigo, a quien el PP pidió información sobre tres cuestiones: el estado del presupuesto de 2016, recurrido en los tribunales por el Gobierno; el escenario que se presenta si esas cuentas, que han sido prorrogadas para 2017, son declaradas nulas; y cuándo se elaborará un nuevo presupuesto.

El equipo de gobierno defiende la legalidad del presupuesto y tira de la herencia recibida

Tanto la intervención de Villadeamigo como la respuesta de Saúl Fernández, el popular que entre 2003 y 2007, en pleno periquismo, ocupó el cargo de teniente alcalde de Economía y que hasta que el PSOE se hizo con la Alcaldía en 2015 fue teniente alcalde de Régimen Interior y Gobernación, dejaron patente que no cabe acuerdo posible en esta materia. La intervención del aún portavoz de C's fue un capotazo en toda regla al argumentario socialista, toda vez que Enrique Figueroa defendió con todo ahínco las bondades del presupuesto que el PSOE sacó adelante gracias al apoyo de su grupo. Ratificó el sostén a las cuentas y fue especialmente duro con el pasado popular. Tanto, que Fernández se preguntó si él era el portavoz socialista.

Si este último estaba decepcionado ante las respuestas que obtuvo del equipo de gobierno, y que le llevan a pensar que hasta septiembre no habrá un nuevo presupuesto, la socialista no ocultó su indignación por partir las cuestiones del PP, grupo al que responsabiliza de la herencia recibida, a la que dedicó buena parte de su intervención. Para empezar, los socialistas entienden que los presupuestos de 2016 son legales porque el dictamen desfavorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) "no es definitivo" (a pesar de ser perceptivo y vinculante). Y es que Villadeamigo se mostró convencida de que el PP aprobó el plan de rescate "saltándose los procedimientos". Sin embargo, el PP insiste en que sí lo es y, por ello, cree que cualquier aclaración, si es que llega, no subsanará nada. "¿Se han preocupado de ver dónde está ese informe? Han pasado 4 meses y el reglamento del Consultivo dice que en 20 días se debe evacuar", advirtió Fernández.

Para el popular, las dudas que plantean las cuentas de 2016 son más que razonables, con una declaración de nulidad previa de los acuerdos sobre el plan de ajuste sin un informe preceptivo del Consultivo ni la atención a dos requerimientos de Hacienda. Además, se refirió al recurso de la Subdelegación por la vía contencioso administrativa a las cuentas de 2016, que son las prorrogadas para este año. Todo ello hace, según dijo, que esta prórroga "no garantice la gestión diaria ni la de futuro".

También insistió Fernández en la "falta de transparencia" que, a su juicio, tiene el equipo de gobierno en los asuntos económicos, ya que le han solicitado información en varias ocasiones sin obtener respuesta. Además, recordó que cuando C's votó junto al equipo de gobierno dar luz verde a las cuentas de 2016, la formación naranja ya advirtió de que desde octubre se debía trabajar en los próximos presupuestos. "No sé si con ellos trabajan pero a nosotros no se han dirigido", espetó a los socialistas.

Villadeamigo dijo que "estamos cumpliendo la ley" y que los presupuestos de 2017 se aprobarán "en tiempo y forma cuando se cierre todo lo que está pendiente y se compartirán con los grupos". Así, pidió tranquilidad y aseguró que se está a la espera de que el Gobierno apruebe sus PGE "para hacer el capítulo 1" y de que llegue "el dictamen definitivo" del CCA.

"Nos someteremos a la legalidad. Tranquilidad a todos. Nuestro presupuesto, que es el del empleo, la vivienda, las inversiones y la transparencia, seguirá siendo en 2017 el de todos y el que Huelva se merece", señaló. Villadeamigo, además, reprochó a los populares que dejaron al Ayuntamiento "en las puertas del infierno". Así, recordó que la gestión del PP llevó al Consistorio a tres planes de ajuste, a 400 millones de deuda total o a la venta de Aguas de Huelva. "Su pasado sigue siendo mi presente", le dijo a Fernández.

Al PP estas respuestas no le bastaron. "Si el presupuesto de 2016 es ilegal, ¿qué pasa con el prorrogado, qué pasa con contratos de servicio y con las personas que hayan ejecutado gastos sin consignación?", preguntó Fernández. El popular, que tildó de "lamentable" la situación, ve incongruente que si ya no hay plan de ajuste el equipo de gobierno diera cuenta del seguimiento del mismo en uno de los puntos del orden del día. Por otra parte, Fernández asegura que hay "hasta 53 millones de euros" de los que se ha dado cuenta desde enero relativos a pagos y a gastos con reparo. Por eso, pone en duda que el equipo de gobierno actúe "conforme a ley".