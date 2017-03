El PSOE, sorprendido por el recurso del Gobierno, reitera la legalidad de las cuentas

El Consistorio aprobó los presupuestos de 2016 "con absoluta legalidad" y "cumpliendo todos los trámites establecidos en la ley". Así lo aseguró ayer, al igual que ha hecho en otras muchas ocasiones, la segunda teniente alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, María Villadeamigo. La única diferencia es que esta última defensa de la legalidad de las cuentas por parte de la responsable del área económica del equipo de gobierno local llega después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva haya admitido a trámite un recurso interpuesto por la Subdelegación del Gobierno contra el Ayuntamiento de la capital para anular estas cuentas.

Tal y como publicó Huelva Información en su edición de ayer, la Abogacía del Estado presentó este recurso el 27 de enero contra el acuerdo adoptado en el punto número 2 del Pleno del 1 de septiembre del pasado año, por el que el Consistorio dio luz verde de forma definitiva a las cuentas para el pasado ejercicio. Al cierre de esta edición, desde el Consistorio no precisaron si el Ayuntamiento ha presentado un recurso de reposición a la demanda del Gobierno. Para ello, contaba con cinco días desde la notificación del decreto del juzgado.

El Gobierno ha abierto así la vía judicial tras enviar al Consistorio dos requerimientos en noviembre en los que le pedía la retirada del presupuesto y que se anulara la revisión de oficio de los acuerdos llevados a cabo por el anterior gobierno municipal del PP que permitieron acogerse al plan de rescate. Dichos acuerdos fueron adoptados por la junta de gobierno local en enero y marzo de 2014, por los que se aprobaba el plan de ajuste para el período 2014-2034, y por acuerdo plenario el 30 de abril del citado año.

Según recordó Villadeamigo, en una sesión plenaria extraordinaria celebrada el 25 de julio de 2016 se aprobó inicialmente el presupuesto y se remitió al Ministerio de Hacienda por si quería presentar alegaciones y "no presentaron ninguna". Posteriormente, según apostilló, el 1 de septiembre se aprobaron en otro Pleno las cuentas de 2016 de manera definitiva. Entonces se dio de nuevo trámite al Ministerio y "en ningún caso se nos contestó". Por ello, a su juicio es "sorprendente que digan que no nos sometemos a la legalidad cuando en todos los casos hemos acudido a la ley y hemos hecho lo que esta dice que hagamos".

Por otra parte, Villadeamigo defendió las bondades de unas cuentas que, por un montante de 120,7 millones de euros, han posibilitado "empleo para la ciudad, movimiento de inversiones en la calle, pagos de subvenciones y concesión de otras nuevas, así como dar, por fin, estabilidad a las empresas públicas que tanto lo necesitaban". Por todo ello, concluyó que el presupuesto "se aprobó conforme a la ley y menos mal que hicimos lo que teníamos que hacer porque si no, en Huelva no habría empleos nuevos, las empresas públicas estarían en estado límite y los proveedores probablemente no estarían cobrando".

Las cuentas de 2016 que el Gobierno quiere impugnar salieron adelante en septiembre con el apoyo de C's, la abstención de Mesa de la Ría y Participa y la férrea oposición de PP e IU.

Tras conocerse que el juzgado ha dado curso a la demanda del Gobierno, la portavoz de los populares, Pilar Miranda, valoró que el Ejecutivo ha defendido la legalidad. "Era lo normal y ya advertimos muchas veces de que esto pasaría. Había dos requerimientos de Hacienda y un informe desfavorable del Consultivo", recordó. Bajo su punto de vista, el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, ha mantenido "una actitud temeraria" y además ha prorrogado para 2017 unos presupuestos "ilegales". El regidor, en su opinión, tenía dos opciones: hacer las cosas bien o mal, pero "desgraciadamente ha cogido la segunda vía". Por su parte, el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, acusó a Cruz de llevar al Ayuntamiento al "caos" por su "negligencia".

Igual de contundente en su oposición a estas cuentas se mostró Pedro Jiménez, aunque con distintos argumentos. Para el presidente del grupo municipal de IU, el presupuesto no se consensuó con ningún grupo a pesar de que "reclamamos información sobre su orientación". Así, su aprobación fue "una medida temeraria" ante la que era previsible que el Gobierno recurriera. Según valoró, "no es lo mismo que te recurran un presupuesto consensuado a que recurran unas cuentas sobre las que no se ha pedido opinión alguna a la oposición".

Aunque la actuación del Gobierno central "era de esperar", criticó el "lío" en el que, en su opinión, Cruz mete al Ayuntamiento. Y es que, según Jiménez, el alcalde, a pesar de contar con once concejales "gobierna como si tuviera mayoría absoluta" y "desprecia el diálogo", si bien ahora ha llegado el momento de "que explique la hoja de ruta que va a seguir en un asunto que estaba cantado".

Muy distinta es la opinión que sostiene C's, grupo que posibilitó la aprobación de las cuentas al darle su apoyo a la bancada socialista. Su presidente, Ruperto Gallardo, recordó que apoyaron ese presupuesto porque "lo mejor que podía pasarle a Huelva era no seguir con unas cuentas prorrogadas desde dos años anteriores" y sobre todo, lo hicieron porque había informes jurídicos que avalaban su posicionamiento. "Ahora dirán los juzgados lo que tengan que decir, pero la realidad es que Huelva no podía seguir con esos presupuestos prorrogados y gracias al apoyo de C's se ha podido invertir en el pan de empleo, la retirada de licencias de taxis, la bolsa de trabajo o la peatonalización de la avenida de Italia", indicó.

Precisamente el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, se refirió a las cuentas de 2015, que fueron las prorrogadas del año anterior. Según indicó, si los tribunales anulan las de 2016, estaría en vigor ese presupuesto de hace dos años, por lo que las consignaciones y los pagos no peligrarían. Al igual que IU, el portavoz de Participa, Jesús Amador, criticó la "falta de consenso" que hubo para la elaboración de las cuentas, si bien insistió en la necesidad de que el Consistorio se saliera del plan de ajuste porque "las leyes Montoro de racionalización implican privatizaciones y que no haya gasto para fines sociales".