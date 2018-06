El PSOE preguntará al Gobierno por el estado de las infraestructuras

"Queremos saber qué pasa con el AVE, qué tenemos y qué es lo que el PP nos ha dejado porque un día en Madrid el ex ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, hablaba de 400 millones y en Huelva habló de 1.200 millones de euros", señaló Fernández, quien se refirió también a la línea férrea Huelva-Zafra con el objetivo de saber en "qué punto se encuentra después de que la subdelegada del Gobierno en funciones, Asunción Grávalos, anunciara una inversión de 60 millones de euros que no encontramos en los Presupuestos Generales del Estado".

Al respecto, Fernández se mostró convencido de que van a tener "una pronta respuesta" y que éste "no les va a hacer esperar ni siete años ni tres, como ha hecho esperar el PP para mantener una reunión con el anterior ministro popular", a lo que añadió que el PSOE de Huelva "no va a variar la hoja de ruta" en cuanto a reivindicaciones por el hecho de que ahora haya un Gobierno socialista.

Apoyo a la Ley de Trasvase que hoy se debate

Socialistas y populares se refirieron ayer a la Ley de Trasvase, que se debate hoy en el Congreso de los Diputados. Los primeros esperan que la normativa sea respaldada para que el acuífero 27 se quede en exclusiva para las necesidades del Parque Nacional de Doñana y así se otorgue seguridad jurídica a los agricultores, de modo que tengan la tranquilidad de que no van a tener problemas con el agua. La ley ya contó en el Parlamento de Andalucía con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos el pasado mes de septiembre. Será defendida en el Pleno de la Cámara Baja por el parlamentario socialista por Huelva Jesús Ferrera y por la diputada Josefa González Bayo. Por parte del PP, intervendrá el presidente provincial y portavoz de Agricultura en el Parlamento andaluz, Manuel Andrés González. Los populares esperan que el PSOE apoye la Ley del Trasvase en el Congreso "y no apueste por las desaladoras". Al respecto, Juan Carlos Duarte insistió ayer en que "esperamos que los diputados del PSOE enmienden la plana a su secretario general y nuevo presidente del Gobierno y todos apoyen esta infraestructura". La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva también espera que haya un "sí rotundo" a esta ley para que pueda efectuarse la transferencia de 15 hectómetros cúbicos al Condado. El presidente de la plataforma, Cristóbal Picón, valoró que "no tendría sentido que no se apoyase a nivel nacional". Ahora, tras el relevo en la Moncloa, el colectivo confía en que "no se haga borrón y cuenta nueva" y la iniciativa pueda salir adelante sin problemas.