El PSOE pregunta al Gobierno por el coste de las deficiencias en la línea Huelva-Sevilla

La "alarmante situación" de la conexión férrea Huelva-Sevilla, que crea "bastante malestar" entre la ciudadanía que necesita utilizar este medio de transporte, preocupa al grupo socialista en el Congreso. Por ello, la diputada por Huelva, Pepa González Bayo, ha elevado a la Cámara Baja una batería de preguntas para que el Gobierno aclare el coste que supone para la empresa Adif estas "deficiencias" y explique la razón por la cual "no se llevó a cabo el cambio de estación con planificación e información a los usuarios".

Según la diputada socialista, no son nuevas las quejas de la ciudadanía en relación a los déficits que tiene la ciudad y la provincia debido a las malas conexiones ferroviarias y que "hacen cada día más tedioso programar salidas o llegadas por tren a nuestra provincia". El cambio de estación se ha hecho, según indicó, a la ligera y sin planificación alguna, porque se puede entender que tenga que haber alteraciones, si bien "lo que no se entiende es que no se informe debidamente a la población ni a los organismos oficiales para que hagan extensiva esa información a los ciudadanos".

Por ello, el PSOE quiere conocer a qué se debió la falta de previsión y cuál ha sido el coste para la empresa Adif de la contratación de autobuses y taxis para cubrir la falta de tren en la conexión Huelva-Sevilla con motivo de la apertura de la estación de Las Metas, así como a cuánto asciende la pérdida económica de los billetes que se quedaron sin cubrir por haber perdido los trenes que debieron enlazar esos viajeros. "Los ciudadanos viven una situación desesperante que nos conduce a pensar que son tratados como viajeros de segunda categoría, tanto a los que salen de la provincia como a los que llegan, sin respeto ninguno", valoró.