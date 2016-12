El PSOE pide mejorar las pensiones a huérfanos por malos tratos

El grupo parlamentario socialista ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para mejorar las pensiones de orfandad de los huérfanos víctimas de violencia de género con el fin de garantizar su recuperación integral.

La diputada nacional por Huelva Josefa González Bayo precisó ayer que en la moción su grupo insta al Gobierno a que reconozca "una pensión no contributiva para hijos de madres asesinadas por sus maridos en caso de que estas madres no hayan cotizado a la Seguridad Social, e incrementar la cuantía de las retribuciones, ya que estas mujeres no han podido trabajar o, en otros casos, han trabajado muy poco porque no les ha dado tiempo".

"Son niños que ven cómo un día su madre muere a manos de su padre, que pasa a ser un agresor y a ingresar en la cárcel, y ellos se encuentran en una doble situación de orfandad, sin protección de los progenitores ni del Estado", incidió la diputada.

Por ello, en la moción, los socialistas piden que estos menores "reciban una ayuda suficiente para paliar su desprotección" recogiendo la propuesta una mejora de la cuantía de la pensión contributiva de orfandad reconocida a los huérfanos de violencia de género, para atender sus necesidades de protección, hasta alcanzar el 70% de la base reguladora, cuando esta pensión sea su principal fuente de ingresos.