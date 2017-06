El PSOE insiste en que los presupuestos "maltratan" a Huelva

El diputado nacional por el PSOE onubense José Juan Díaz Trillo critica que el PP "se reafirme en su maltrato" a la provincia de Huelva al aprobar el Gobierno el pasado miércoles en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017. "Esta es la triste realidad de un Gobierno central que ha abandonado a Huelva desde el minuto uno con continuas mentiras y una inacción jamás conocidas", dice.

Para Díaz Trillo, "fue un día triste para Huelva, a la que el PP, presupuesto tras presupuesto, ha despreciado". En esta línea ha dicho que los populares "no sólo no ha aceptado ninguna de las enmiendas socialistas" sino que en esta provincia "han sido incapaces de plantar cara y trabajar por el desarrollo de esta tierra plegándose a los intereses de su partido en Madrid y siendo cómplice de una tropelía, desoyendo las principales reivindicaciones de la ciudadanía onubense".

A su juicio, "la aprobación de estas cuentas deja patente que todo lo que el PP vende para Huelva se queda en agua de borrajas" porque, según apunta, "ha quedado demostrado año tras año que desde que gobierna la derecha no hay dinero para infraestructuras, bloquea la apertura del Centro Hospitalario de Alta Resolución de la Costa, abandona el proyecto CEUS, desprecia el litoral y se olvida del trasvase de agua al Condado, entre otras muchas promesas".

Por ello, Díaz Trillo pide al PP que "no engañe más a los onubenses, que no se merecen este desprecio constante" y ha asegurado que "aunque la derecha no cuenta con el apoyo de esta provincia, como queda reflejado en cada convocatoria electoral", concluyó.