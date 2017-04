El PSOE ve "inconcebible" que los PGE no tengan en cuenta el CEUS

El diputado nacional socialista por Huelva, José Juan Díaz Trillo, critica "el gran golpe" que a su juicio supone para la innovación y el desarrollo de la provincia la "ausencia de partidas" para el Centro de Ensayos y Experimentación de Sistemas no Tripulados (CEUS) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Díaz Trillo ha reprocha al Partido Popular la "animadversión hacia esta provincia al no incluir ni un solo céntimo de euro en las cuentas para este año". Entiende que "es inconcebible que el Gobierno central no sólo dejara perder los fondos europeos de 2016, sino que no los vuelve a pedir, y ahora nos encontramos que tampoco incluye partidas en los PGE para 2017, lo que significa que el proyecto está absolutamente dejado de lado".

El proyecto precisa de 24 millones de euros que deben proceder del Gobierno central, mediante fondos propios o europeos, y seis millones de la administración regional, que la Junta "tiene en reserva".

La infraestructura mínima, que es la ubicación en la base del Arenosillo en Moguer, "ya la tenemos, pero nos falta voluntad política del Gobierno central", enfatizó.

Al hilo de ello, el diputado nacional lamentó que "el Gobierno de Rajoy no se toma en serio ni responde a las necesidades de esta provincia, y además le pone un freno a la innovación porque la consignación de fondos para dicho proyecto depende de su voluntad". En esta línea, replicó que "el PP no debió dejar escapar los fondos europeos de 2016, pero una vez perdido, su obligación hubiera sido solicitarlos de nuevo".