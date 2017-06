El PSOE pide un frente común de los grupos del Senado por los PGE

El coordinador del grupo parlamentario socialista, Amaro Huelva, advirtió ayer de que su formación no tirará la toalla: insistirá esta semana en el Senado para que los Presupuestos Generales del Estado (PHGE) recojan las necesidades de la provincia. Con este objetivo, pidió a todos los grupos con representación en la Cámara Alta y en especial al PP -al presidente del partido en Huelva, Manuel Andréz González, y a la secretaria del PP andaluz y senadora por Huelva, Loles López- que respalden las enmiendas presentadas por los socialistas y "exijan con contundencia lo que esta provincia necesita".

Amaro Huelva lamentó que el Gobierno (en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados) haya rechazado todas las enmiendas presentadas por su grupo a los PGE por valor de diez millones de euros, unas peticiones que "empujaban a Huelva al bienestar y la podrían poner en el camino del éxito".

El socialista señaló que el éxito de todas estas propuestas ha sido "cero", ya que lo que se ha obtenido es un empujón pero no hacia el progreso, sino para que Huelva camine hacia "el abismo y el olvido". No en vano, las enmiendas se centran en ocho actuaciones como la línea de Alta Velocidad Huelva-Sevilla, del proyecto CEUS o la inversión en el litoral.

El parlamentario señaló que, ante unos presupuestos que "desprecian y dan la espalda" a la provincia, los socialistas solicitaron en sus enmiendas un millón para los accesos al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de la Costa Occidental, ubicado en Lepe, dado que los 500.000 euros contemplados "no son suficientes"; dos millones para el proyecto de aviones no tripulados CEUS, que "no cuenta con inversión alguna", así como un millón para el desdoble del túnel de San Silvestre, "fundamental para el trasvase, que tampoco aparece en los PGE".

De este modo, Amaro Huelva criticó los poco más de 500.000 euros recogidos en las cuentas para la línea de Alta Velocidad Huelva-Sevilla y, por ello, recordó que los socialistas incorporaron una enmienda para que la cuantía se aumentara en 1,5 millones para este año 2017, sin embargo "tampoco ha sido aceptada".

Tras lamentar la "falta de inversión" en el litoral, el socialista aseguró que, además de los 700.000 previstos en los PGE para la sostenibilidad de la costa, su grupo solicitó que se añadieran dos millones de euros debido a la importancia de las playas para la provincia, pero "también ha sido rechazada" esta partida.

Además, entre las enmiendas, destacaban el millón solicitado para la línea Huelva-Zafra, así como para la N-435, que es "fundamental" para la vertebración de Huelva, y otro millón para el proyecto San Juan del Puerto-Zalamea la Real.

También para la conservación de Doñana se pidieron 800.000 euros, así como 500.000 euros para la conservación y 300.000 para partidas relativas a la lucha contra el cambio climático en el entorno de Doñana.