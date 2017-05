El PSOE dice no a la integración con una lista susanista al 94%

Frente a lo ocurrido en Sevilla, Jaén, Cádiz, Almería y Granada, donde el PSOE celebró ayer sus congresos provinciales y acordó listas de integración que respetan los resultados de las primarias, en Huelva no hubo acuerdo entre el sector afín a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, y la vertiente alineada con el secretario general electo del PSOE en el plano federal, Pedro Sánchez.

Que la relación entre ambas facciones en Huelva no es precisamente buena es un hecho y la primera batalla librada ayer -en clave federal- es la muestra palpable de que las espadas están en alto de cara a los congresos regional y provincial que se avecinan, citas clave para el futuro del partido.

90%Votos a la lista. De 107 delegados asistieron 93, de los que votaron 91: 81 a favor, 9 en blanco y uno nulo.

El "tengamos la fiesta en paz" que la excandidata a la Alcaldía, Manuela Parralo, le espetó al secretario general de los socialistas onubenses, Ignacio Caraballo, poco antes de cruzar la puerta de la sede de la calle La Palma fue premonitorio. Mucho más que la otra frase que lanzó la exalcaldesa de Isla Cristina tras reunirse con él a primera hora de la mañana. "Esto es largo, se sabe cómo empieza pero no cómo acaba", señaló.

Porque lo cierto es que el cónclave provincial terminó con la aprobación de la lista -tal cual, de cabo a rabo- de 18 delegados que el viernes fue confeccionada por la ejecutiva provincial para ser propuesta en el congresillo, donde ayer recibió el apoyo del 90% de los votantes. Este listado cerrado por la comisión ejecutiva provincial sólo está integrada, tal y como ya avanzó este periódico, por una persona afín a Sánchez, la propia Faneca, defenestrada en su día por la dirección provincial del partido tras la visita de Pedro Sánchez a Isla Cristina hace dos veranos.

En un corrillo frente a la sede, miembros de la plataforma Militantes en Pie hablaban de que el congreso que estaba a punto de iniciarse era "el cortijo de Mario Jiménez" y tildaban de "inaceptable" que, con el 30% de votos recabados por Sánchez en Huelva, "la lista de la orgánica" incluyese a 17 susanistas y sólo a un sanchista. "Aquí quieren una medalla directamente de Susana Díaz y de Mario Jiménez", indicaron.

Los partidarios de Pedro Sánchez exigían la integración de cinco delegados afines al secretario general electo, cuota que, según el colectivo, es la que le corresponde en función de los resultados obtenidos en las primarias en la provincia. No contaban con el 20% de los 107 delegados que votarían en el congresillo debido al "baremo leonino impuesto a conciencia por la ejecutiva": el primer tramo se fijó en 75 militantes por cada delegado. Así, al ser conscientes de que no podían presentar una lista alternativa, buscaron una lista de consenso e integración.

Pero Ignacio Caraballo, durante una comparecencia ante los medios antes del inicio del congreso, dejó clara la postura de la ejecutiva onubense: las cuotas ya no valían. "Nosotros damos por terminado el proceso de primarias, pero hay gente que no quiere. He leído que quieren en esta lista el porcentaje de la gente que apoyó a Sánchez y esto no tiene sentido. Porque ya no hay quien apoya o quien no apoya, sino que todos respaldamos a Pedro Sánchez", señaló.

No obstante, aseguró haberle ofrecido a la plataforma, en "un acto de generosidad", la inclusión de una mujer más, aparte de Faneca, afín a Sánchez. Esta propuesta de la ejecutiva, según manifestó, se hizo "por la paz, la unión y tranquilidad de la provincia, que siempre se ha caracterizado por la cohesión".

"De 107 delegados, ocho o como máximo diez podría presentar una lista alternativa, así que no llegan al 10%. El 10% es uno y le vamos a dar dos, lo que es un acto de generosidad por parte de esta ejecutiva en la intención de que haya paz. Creemos que es bueno a pesar de que hay gente que no está de acuerdo. (...) Vendría la mujer que ellos decidieran más Faneca", apuntó. El nombre que se barajaba era el de Manuela Parralo, pero ésta ya dejó claro antes del congreso que sin la cuota de cinco, "la merecida por justicia", no entraría. En este punto, el consenso entre las dos corrientes fue imposible.

En el congreso hubo tensión, dos parones e intervenciones de sanchistas como la propia Parralo, el ex alcalde de El Campillo, Fernando Pineda, o el ex secretario general de UGT, Jorge Puente. Entre los partidarios de Díaz hablaron, entre otros, Caraballo o el alcalde de Jabugo, José Luis Ramos.

"Por dignidad y por legitimidad nos correspondían cinco y yo no me voy a vender por tan poco", señaló Parralo tras el cónclave. Y es que Militantes en Pie se desvincula absolutamente de la lista. "Estamos en contra de la misma, con independencia de que Faneca vaya, lo que responde a una decisión personal que respetamos", resumió la portavoz de Militantes en Pie.

Tal y como recordó, la ex alcaldesa de Isla Cristina vivió una situación muy especial en un momento crítico, cuando fue "la única andaluza" que no asumió el dictamen de Susana Díaz y fue leal a Sánchez. La ex alcaldesa de Isla Cristina, que suena como posible miembro de la dirección del partido, aguantó al lado de Sánchez cuando éste anunció su intención de promover un gobierno alternativo. Entonces presentaron su dimisión 17 miembros de la dirección federal. La plataforma cree que no caben valoraciones sobre su inclusión en la lista.

Su participación atiende, según señaló Caraballo, al objetivo de "cerrar definitivamente las primarias". Así, se incluyen a los "responsables de las dos plataformas" afines a Díaz y a Sánchez: José Fernández por un lado y Faneca por otro. "Creo que es un planteamiento razonable", valoró.

Jorge Puente, por su parte, lamentó que la ejecutiva "no haya entendido" que este proceso se enmarca en el ámbito federal, y tildó de "irresponsabilidad" el hecho de que en esos 18 delegados de Huelva de los 1.100 que irán a Madrid no estén representadas todas las sensibilidades y los deseos de la militancia. Así, se preguntó "qué necesidad había de sentirnos ninguneados".

Para el partido, los socialistas onubenses irán a Madrid representados por esas 18 personas que conforman una lista paritaria y que trabajarán en el 39 congreso para dar forma definitiva a la ponencia marco que definirá la línea política del partido en los próximos meses. Una lista que salió adelante con el 90% de los apoyos: De los 107 delegados asistieron 93, de los que votaron 91. La lista fue respaldada por 81 asistentes y hubo 9 votos en blanco y uno nulo.

Con este resultado, Militantes en Pie no siente ni decepción ni tristeza. Ni siquiera desencanto. Así, Parralo señaló que "hemos logrado que Pedro, y sobre todo su proyecto, ganase, con una forma de concebir un partido que tendrá que ser más participativo, transparente y en el que debe haber regeneración". A su juicio, lo de ayer sólo fue "una pequeña escaramuza que han ganado ellos por la argucia de poner este baremo". Así, la plataforma seguirá trabajando "con fuerza, ganas e ilusión".

Más allá de las habituales medidas de control interno habilitadas en otros congresos, la plataforma denunció "como un verdadero atropello" las medidas de seguridad adoptadas ayer, toda vez que la presencia de vigilancia privada "impidió a militantes el acceso, no al congreso, ni siquiera al recinto al que consideramos nuestra sede del pueblo, la casa de todos y todas los y las socialistas onubenses". Al respecto, desde el partido señalaron que a las 18:00 del viernes se cerró la recepción de las propuestas de invitados realizadas por las agrupaciones (un invitado por cada delegado), al tiempo que indicaron que se tuvo en cuenta el aforo de la sala y la normativa de seguridad.