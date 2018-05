El PSOE tilda de "despropósito" que sus enmiendas a los PGE no hayan sido aceptadas

El senador socialista por Huelva Amaro Huelva criticó hoy que ninguna de las enmiendas presentadas por su partido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) haya sido admitida, lo que calificó como un "despropósito".

Para el socialista, la cantidad de "56 millones de euros, de los que 35 son para infraestructuras" destinadas por el Gobierno central para la provincia es "irrisoria", por lo que preguntó al PP onubense si le parece aceptable esa partida que se concreta en "250 euros por habitante".

"¿Ni una sola enmienda es merecedora de apoyo", preguntó el senador. Y es que, a su juicio, el PP de Huelva "no ha movido un dedo" para defender a la provincia porque, además, "no pinta nada en Andalucía ni en Madrid" y "no sabe exigir lo que Huelva necesita".

Amaro Huelva aseguró, además, que la Subdelegación del Gobierno es "la salita de estar del PP donde se lavan las vergüenzas del Gobierno".