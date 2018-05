El PSOE considera un "despropósito" que sus enmiendas a los PGE no hayan sido aceptadas

El senador socialista por Huelva Amaro Huelva criticó ayer que ninguna de las enmiendas presentadas por su partido a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) haya sido admitida, lo que calificó como un "despropósito".

Para el socialista, la cantidad de "56 millones de euros, de los que 35 son para infraestructuras" destinadas por el Gobierno central a la provincia es "irrisoria", por lo que preguntó al PP onubense si le parece aceptable esa partida que se concreta en "250 euros por habitante".

"¿Ni una sola enmienda es merecedora de apoyo?", preguntó el senador. Y es que, a su juicio, el PP de Huelva "no ha movido un dedo" para defender a la provincia porque, además, "no pinta nada en Andalucía ni en Madrid" y "no sabe exigir lo que Huelva necesita".

Amaro Huelva aseguró, además, que la Subdelegación del Gobierno es "la salita de estar del PP donde se lavan las vergüenzas del Gobierno".

En cuanto a otras infraestructuras se refirió al AVE y lamentó que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "lanzara tres opiniones distintas al respecto en dos semanas". A su juicio, Huelva necesita la Alta Velocidad, unas vías con el ancho europeo y pasos certeros con urgencias sin paliativos ni excusas, así como que "el Gobierno desempolve proyectos que el anterior gobierno socialista dejó hechos", refiriéndose a la N-433 o a la Presa de Alcolea y a otras obras como los accesos del Chare de Lepe o las del Archivo Histórico.

También tuvo palabras el senador socialistas para la Ley del Trasvase, para lo que su grupo ha registrado una pregunta en el Senado al objeto de conocer las previsiones del Gobierno sobre su tramitación a las Cortes Generales.