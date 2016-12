El PSOE dice que "Podemos pone precio a sus ediles y el PP los tasa"

Entre la sorpresa y la indignación, los socialistas criticaron ayer con dureza el "pacto contra natura" alcanzado por los siete ediles del PP y los dos de Sí se Puede en Aljaraque. Una unión que llevará a la Alcaldía al portavoz del PP en el Ayuntamiento, David Toscano, y desbancará a la socialista Yolanda Rubio, que cogobierna en minoría con IU.

Al margen del fango político se mantuvo el secretario general de los socialistas, Ignacio Caraballo, quien optó por destacar "el magnífico trabajo" llevado a cabo por Rubio y por su equipo. Los honores le fueron cedidos al secretario de Organización, Jesús Ferrera, quien vinculó la moción a la reapertura del juicio oral por el caso de presunta corrupción urbanística durante la etapa de gobierno del popular José Luis Orta.

"Sorprende que el pacto se produzca justo cuando el Supremo decide que el próximo 22 de marzo se repita el juicio contra el exalcalde del PP", aseguró. No en vano, Ferrera cree que los populares quieren "blindar la actividad municipal" realizada en sus años de gobierno.

Por ello, Ferrera pidió explicaciones a la coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, para que indique "por qué sus ediles tienen un precio y por qué permite que sean tasados por el PP". Del mismo modo, preguntó a Pablo Iglesias "a qué pacto ha llegado con Rajoy para que pase esto". En este sentido, la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, criticó en su perfil de Twitter que el secretario general de la formación morada "calla" ante esta situación.

Muy sorprendida se mostró la alcaldesa de Aljaraque, quien negó los argumentos esgrimidos por los firmantes de la moción, al aducir que "a finales de enero" estaría listo el presupuesto de 2017 y negar que haya habido falta de diálogo con los dos ediles de Sí se Puede.

A su juicio, esta operación atiende a los "intereses personales" de estos dos concejales: "Al principio, cuando generamos los pactos, les ofrecimos formar parte de equipo de gobierno y nos dijeron que no porque el grupo Podemos no les autorizaba. Y ahora querían tener un sueldo para uno de los ediles y nosotros -por presupuesto y coherencia- le dijimos que no".