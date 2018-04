El PSOE pide al PP que "pida perdón" por su "posición malévola" en la causa

El PSOE de Huelva exigió al PP que "agache la cabeza y pida perdón por su posición beligerante y malévola con la causa de la formación". Esta valoración de los socialistas se produce después de que la Fiscalía de Huelva haya pedido el sobreseimiento provisional de la pieza principal de la causa de los cursos de formación contra el que fuera delegado de Empleo Eduardo Muñoz, y otros seis cargos públicos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva.

Los socialistas onubenses, contentos con la petición de la Fiscalía, creen, no obstante, que será "imposible reparar el daño ocasionado al que fuera delegado de Empleo, Eduardo Muñoz, y los otros seis cargos y funcionarios afectados".

Así, para el PSOE de Huelva, que "siempre hemos creído en la honradez y en la honestidad" del que fuera delegado de Empleo, Eduardo Muñoz, y de su equipo, es, sin duda, "una noticia tranquilizadora y reconfortante" que el Ministerio Fiscal señale que los hechos investigados en el informe, -que elaboró la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional-, por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos en las subvenciones de la Junta para los cursos de formación "no son constitutivos de delito".

Los socialistas onubenses, "aunque no esperan un gesto de humildad por parte de aquellos políticos que se han regodeado con esta causa y con estas personas honestas y entregadas a una función pública y política sincera y noble", no quieren dejar de exigirles, de manera particular "por su especial ensañamiento, al Partido Popular que agache la cabeza y pida perdón por esa posición beligerante y malévola con la causa de la formación en Huelva".

El PSOE de Huelva "siempre ha creído en la justicia y siempre respeta al máximo los asuntos judiciales, de los que no habla ni opina hasta que no se resuelven, tal es el caso que nos ocupa".