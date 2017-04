El PSOE acusa al PP de desprecio por contemplar un plan de empleo

La diputada del PSOE por Huelva en el Congreso Pepa González Bayo arremetió contra el PP, ya que, según su punto de vista, dicho partido "certifica el desprecio" a esa provincia andaluza "al no proyectar un plan especial de empleo" en los Presupuestos Generales del Estado. Un "nuevo castigo que se debe a la simple razón" de que Andalucía "no se ha identificado con las políticas del PP".

González también reprochó al Gobierno central "la falta de consideración" que tiene con esta provincia a la que "machaca año tras año con unos Presupuestos Generales del Estado con escasa inversión y sin responder a las necesidades de los onubenses".

La dirigente socialista consideró que "el PP certifica el desprecio a esta provincia al no contemplar un plan especial de empleo". Según la diputada, "los onubenses llevamos años reclamando un plan de empleo porque consideramos que es fundamental para el futuro de esta provincia y no podemos entender cómo otras comunidades se están beneficiando no sólo de un plan de empleo con el Ejecutivo de Rajoy, sino de varios, como es el caso de Canarias".

Además recordó que en estos cinco años los Presupuestos Generales del Estado destinaron "cero euros" para planes de empleo en Andalucía, mientras que sí se ha hecho para otras comunidades.