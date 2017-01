PSOE y PP se atribuyen el mérito del descenso de la cifra de paro

Las valoraciones de los principales partidos políticos sobre los datos del paro, que indican que la provincia de Huelva cerró el año 2016 con la cota más baja de desempleo desde 2009, fueron ayer muy diferentes. El PP subrayó que las políticas del Gobierno han contribuido a bajar el paro en Huelva en 11.000 personas desde 2012. La visión del PSOE es muy distinta, ya que, para los socialistas, este descenso se debe a la "apuesta y compromiso" de la Junta de Andalucía -gobernada por el PSOE- por la puesta en marcha de políticas para combatir el desempleo, mientras que reprochó que el Gobierno central "no se implique con Huelva".

El diputado nacional del PP, Carmelo Romero, mostró su "satisfacción" por los datos, que apuntan a una reducción de 8,3% del paro en diciembre con respecto al mismo mes de 2015,y los calificó de "esperanzadores". No obstante, matizó que las cifras son "para estar contentos aunque no satisfechos al cien por cien, porque no hay que conformarse con eso", pero destacó que "la bonanza en la creación de empleo va avanzando".

En su opinión, "cuando gobierna el PSOE, por lo que hace mal, la tasa de paro va en aumento, mientras que la acción de Gobierno del Partido Popular hace que la tasa de paro se reduzca".

Para Romero se trata, por tanto, de datos "esperanzadores que indican que vamos en el buen camino y la buena dirección gracias al trabajo del Gobierno y de la ministra de Empleo, Fátima Báñez". El diputado popular señaló que "estamos construyendo poco a poco el empleo tomando la iniciativa" y por ello ha pedido que "se mantenga la reforma laboral porque se está demostrando que está funcionando". Por último, aseveró que la Junta de Andalucía "podía ayudar más" para mejorar la situación por lo que "en vez de cruzarse de brazos y devolver en los últimos cuatro años un total de 600 millones de euros de fondos para políticas activas de empleo".

La vicesecretaria general del PSOE de Huelva y vocal en la Comisión de Empleo en el Parlamento andaluz, María Márquez, ofreció una visión muy distinta. Así, atribuyó este descenso a la apuesta y compromiso del Gobierno andaluz por la puesta en marcha de políticas destinadas a combatir el desempleo. Márquez manifestó que la Junta "está realizando un importante esfuerzo presupuestario en planes de fomento del empleo" y enfatizó que Andalucía "ha liderado en 2016 el descenso del paro en España y en el último mes se ha creado en nuestra comunidad uno de cada dos empleos de los que se han generado en nuestro país. Por tanto, hemos jugado un papel muy importante en el conjunto nacional", dijo.

La dirigente socialista indicó además que Andalucía "está llevando a cabo esta bajada del paro en solitario, ya que no hemos contado en ningún momento con el respaldo del Gobierno central, que ha dejado sola a nuestra comunidad en la lucha para combatir el desempleo". Podríamos hablar de datos mejores y la tendencia positiva podría haber sido mucho mayor si el Ejecutivo de la nación se hubiese implicado con Andalucía y, por tanto, con Huelva".

Por ello, aseveró la socialista, "vamos a seguir trabajando para crear más empleo y de calidad". En este sentido, señaló que el hecho de que la provincia de Huelva acabe el año con 55.628 personas desempleadas "es un dato aún muy preocupante que deja en evidencia que hay un drama social que debemos solventar". Por eso, María Márquez incidió en que los socialistas "no vamos a cejar en el empeño de seguir reclamando al Gobierno central un plan especial de empleo, tan necesario para esta tierra, que es posible porque sí lo concedió a otras comunidades".