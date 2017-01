El PSOE acusa al Gobierno de "mentir" con las inversiones para el proyecto CEUS

El secretario de Organización del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Jesús Ferrera, acusó ayer al Gobierno de "mentir" al anunciar inversiones para el proyecto CEUS de aviones no tripulados (drones) en Moguer que sin embargo no se van a llevar a cabo según la respuesta emitida por el Ministerio a la pregunta lanzada en el Congreso por el diputado socialista onubense Juan José Díaz Trillo, que adelantó este fin de semana Huelva Información. Desde el PSOE anuncian, sin embargo, que no van a renunciar a esta inversión.

En rueda de prensa recogida por Europa Press, Ferrera indicó que en plena campaña electoral, el por entonces ministro de Defensa de España, Pedro Morenés, acudió a Huelva "a anunciar la generosidad del Gobierno para poner fondos propios para el proyecto CEUS" pero que nueve meses después "nos entristece tener que anunciar que se han prometido cosas que no se cumplen".

Según señaló Ferrera, en la respuesta que le ha dado el Congreso de los Diputados a José Juan Díaz Trillo "reconocen que no han solicitado ninguna subvención y que no hay inversión por parte del Gobierno", por lo que "estamos demostrando que es una mentira a todas luces y que el PP mintió a los onubenses en plena campaña electoral".

Ferrera exigió al PP que "deje de faltar el respeto a los ciudadanos onubenses" y que cumpla aquello "a lo que se comprometió que es a dar dinero al proyecto CEUS" por lo que han exigio inversiones para la provincia de Huelva.

El socialista señaló que el Gobierno puede tener en el PSOE "un gran aliado si apuesta por la provincia de Huelva, pero al mayor enemigo si opta por despreciarla" y aseveró que "no vamos a renunciar a un proyecto de gran envergadura tecnológica que se inicia en el gobierno Zapatero pero en el que el actual Gobierno tiene sus miras puestas en Galicia".

Ferrera exigió al Gobierno central que "desvíe fondos y lo considere prioritario, esto sería poner el sello del Gobierno en la provincia de Huelva por encima de las promesas incumplidas en periodo electoral".

Las palabras de Ferreras se producían un día después de que la Subdelegación del Gobierno en Huelva saliera en defensa del Gobierno central para resaltar que "la única administración que ha invertido" en el Centro de Aviones No Tripulados, conocido como proyecto CEUS, "es el Gobierno de España, que ha destinado 10 millones de euros en mejoras tecnológicas imprescindibles para desarrollar esta iniciativa".

De hecho, según la institución estatal, "recientemente tanto el INTA como la Agencia Idea renovaron su compromiso con el proyecto CEUS en un acto público donde se señaló la necesidad de adecuar el proyecto desde la colaboración institucional".