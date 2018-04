El PSOE pide al Gobierno que incluya una partida para violencia de género en los PGE

La secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva, Eva Salazar, anunció ayer que su partido llevará una moción a los ayuntamientos de la provincia para pedir al Gobierno central que incluya una dotación específica dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Según informa el PSOE en una nota de prensa, Salazar critica que el PP "incumpla el acuerdo de incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 una dotación específica para el Pacto, ya que sólo incluye 80 millones de los 200 millones comprometidos".

De este modo, el PSOE llevará una moción a los ayuntamientos para instar al Gobierno central a que en los PGE, para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para dotar el Pacto de Estado contra la violencia de género, se destine un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos y cien millones de euros a las comunidades autónomas.

Según prosiguió, "el Pacto de Estado es un instrumento complementario de nuestra actual legislación, que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas acordadas".

A juicio de Salazar, "no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención específica a las mujeres si no se establecen estos mecanismos de coordinación necesarios entre las administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia". Además, se muestra convencida de que "tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones (comunidades autónomas y ayuntamientos) de los recursos económicos adecuados".