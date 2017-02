El PP dice que volverá a pedir ante la UE fondos para el proyecto CEUS

El diputado nacional del PP de Huelva Carmelo Romero garantizó ayer "la apuesta" del Gobierno por el proyecto CEUS, al tiempo que culpó a la Junta del "retraso del proyecto debido a su falta de inversión y a las trabas puestas a la hora de disponer los terrenos, lo que motivó la pérdida de fondos europeos al no poder cumplirse los plazos establecidos". En este sentido, anunció que el Gobierno "volverá a solicitar a la UE ese dinero que se tuvo que devolver por la inacción de la Junta de Andalucía y de su presidenta, Susana Díaz".

Romero criticó "la falta de compromiso y de colaboración" de la Junta de Andalucía pese a la apuesta del Gobierno, que ha invertido 10,2 millones en actuaciones para adecuar las instalaciones para el proyecto CEUS. Al respecto, aseguró que en el PP "queremos este proyecto, porque es bueno para Huelva, es un desafío tecnológico y científico y tiene, además, una amplia repercusión para el empleo por la creación de puestos de trabajo directos e indirectos que conlleva".

El popular precisó que el convenio firmado inicialmente por el Gobierno y la Junta para la construcción de un centro de ensayos de aeronaves no tripuladas, junto con la adecuación y modernización de las instalaciones e infraestructuras del Centro de Experimentación de El Arenosillo, necesarias para el proyecto CEUS, tenía un coste de 40 millones de euros. En concreto, de los 40 millones el Ministerio de Economía aportaba el 70%; el Ministerio de Defensa aportaba tres millones y la Junta de Andalucía debía aportar nueve, "que luego fueron rebajados a seis millones, lo que supuso que el Ministerio de Economía tuviera que financiar finalmente al 80%".

El proyecto tendría que haber estado resuelto a finales de 2015 pero, según indicó Romero, los plazos establecidos por Europa no se podían cumplir y Gobierno y Junta acordaron resolver el convenio, lo que motivó la devolución de los 32 millones de fondos europeos que venían para este proyecto. Así, para el dirigente popular, "los plazos no se pudieron cumplir, una vez más, porque la Junta de Andalucía fue poco diligente a la hora de efectuar los trámites administrativos, ya que los terrenos que puso a disposición del proyecto eran terrenos quemados que no se podían utilizar y que hubo que cambiar".

Así, Romero aclaró que "por eso se tuvo que devolver el dinero, porque no se llegó a tiempo por los retrasos que generó la Junta", una Junta que, a juicio del popular, "provocó ese retraso porque no quería poner encima de la mesa el dinero que tenía que poner". Romero, además, recordó que "a día de hoy, la Junta sigue sin poner un sólo euro sobre la mesa para este proyecto".