El PP solicita que la Junta ayude en "el problema que creó" en Astilleros

El grupo Popular en el Parlamento andaluz ha registrado una iniciativa en la Cámara autonómica para que la Junta de Andalucía "se interese" por la situación de Astilleros ante la problemática surgida con la empresa Cotnsa. Como explicó el parlamentario onubense Guillermo García Longoria, "queremos, además, que la Junta explique cuáles son las medidas que contempla, si es que las tiene, para la reactivación del sector naval en Huelva".

García Longoria subrayó que "pretendemos que el Gobierno andaluz ayude a buscar una solución al problema que creó al cerrar Astilleros" y, a este respecto, el parlamentario popular ha indicado que "la Junta no puede seguir callada y tiene que dar explicaciones porque fue la responsable del cierre de Astilleros de Huelva, una empresa que era santo y seña de esta ciudad y de esta provincia y que supuso un auténtico mazazo al empleo en Huelva". Para el PP, "la Junta y el PSOE engañaron a Huelva y a los trabajadores de Astilleros, a los que dejaron en la estacada". En este sentido, García Longoria señaló que "la historia de Astilleros de Huelva es la historia de un gran engaño, una traición y una discriminación a Huelva, ya que el PSOE le ha dio la espalda en todo momento a un sector señero en la provincia, a Astilleros y a sus trabajadores".

Por su parte, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz recordó que "entra dentro de la estrategia absolutamente responsable. Si hay una concesión que no está funcionando, que está paralizada, no hace nada, e incumple las condiciones de la concesión, no se puede estar manteniendo y ocupando el espacio porque lastra al final tanto el desarrollo de la ciudad como la economía de Huelva", en referencia a la retirada de la concesión a Cotnsa por parte de la Autoridad Portuaria.

El primer edil onubense mostró su satisfacción con que "haya empresas interesadas, si bien habrá que ver cómo se concreta y seguir trabajando para el desarrollo de la capital y la provincia" y reveló que "el alcalde de Viana do Castelo ya me transmitió el interés que tenía en venir al Astillero de Huelva y poder articular un proyecto. Pero estas cosas hay que tomarlas con prudencia porque al final pueden llevarnos a la frustración. Pero sí es cierto que hay que actuar con responsabilidad y pensando siempre en el crecimiento de Huelva".

Por su parte el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva, Manuel Ceada, señaló que es "una buena noticia" que haya inversores interesados en "reflotar" el astillero onubense, al tiempo que ha incidido en la importancia de que el proyecto que se instale finalmente cuente con "todas las garantías" al objeto de que el empleo que se genere sea "de calidad y estable" y dejó claro que la Junta está "abierta" a la llegada de empresas, pero incidió en la relevancia de que sean "solventes y vengan con todas las garantías".