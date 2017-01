El PP acusa a los socialistas de manipular la Agrupación de Interés

El PP vuelve a la carga, una vez más, con los mismos argumentos de siempre. Antes que valorar la idoneidad de las obras reivindicadas por la Agrupación de Interés por las Infraestructuras de Huelva, los populares vuelven a desacreditar a este órgano por considerar que entre las prioridades marcadas no figura ninguna reclamación a las administraciones de gobierno socialista. "Si no exige nada a la Junta ni a la Diputación -insistió ayer de nuevo el parlamentario Guillermo García Longoria- no es creíble".

Un día después de que este colectivo multisectorial se reuniera en la Diputación y que se acordase solicitar una reunión con los nuevos responsables del Ministerio de Fomento, el Partido Popular trató de echar por tierra la reclamación acusando al PSOE de manipulación política.

García Longoria cree vitales la Huelva-Cádiz, la autovía de la Cuenca y el puente de El Terrón

"Si de verdad hubiera un interés real por parte del PSOE, se reivindicarían todas y cada una de las actuaciones que hacen falta en nuestra provincia, pero, qué casualidad, que todas las que pertenecen a la Junta o a la Diputación no se reivindican", manifestó el popular García Longoria a través de una nota.

No hizo mención el parlamentario del PP a las palabras, precisamente, del presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, con las que aclaró que la Agrupación de Interés reclamará actuaciones al Gobierno, pero también a la Junta, aunque "las más importantes dependen del Ejecutivo de la nación, que también es el que tiene más recursos".

García Longoria, no obstante, consideró paradójico que Caraballo "abandere la lucha por las infraestructuras cuando hay carreteras de la provincia que llevan 30 años sin arreglarse, como la de Encinasola". Más aún, insistió en el hecho "descarado" de que "no se reclame nada a la Junta de Andalucía pese a que haya dejado a Huelva sin obras e infraestructuras en 2017 tras la aprobación de los Presupuestos autonómicos y del Plan Pista".

El popular profundizó en sus argumentos sobre el Pista, cuya edición para el periodo 2007-2013, recordó, contemplaba para la provincia de Huelva 37 actuaciones. "Después de 9 años de vigencia, tan solo se realizaron 12 actuaciones y, en su mayoría, de tipo menor", dijo. "Este plan recogía una inversión de 200,36 millones de euros pero en estos años la inversión real de la Junta de Andalucía en materia de carreteras no ha llegado a los 73 millones".

El parlamentario del PP ahondó en su crítica a la política inversora de la Administración andaluza en la provincia onubense. Recurrió, por otro lado, a los Presupuestos de 2017, en los se evidencia, dijo, "la falta de apoyo a la provincia en materia de carreteras", ya que sólo se recogen partidas para el mantenimiento de dos vías y el proyecto de acceso a El Rocío. Esto se traduce, subrayó Longoria, que de los 788,35 kilómetros de carreteras dependientes de la Junta en la provincia, apenas se vaya a invertir en poco más de 30.

"Tristemente somos la provincia en la que menos invierte la Junta", añadió, destacando que, según un informe de la patronal de la construcción en Andalucía, Fadeco, "la Junta es la Administración que menos invierte en obra pública en Huelva".

Guillermo García Longoria sólo se refirió de pasada a las principales reivindicaciones de la Agrupación de Interés por las Infraestructuras: el desdoble de la N-435, y las conexiones ferroviarias con Extremadura y la alta velocidad con Sevilla y Madrid. Lo hizo como ejemplo de acción en el Gobierno, "la única Administración que está ejecutando obras de envergadura en la provincia". Aunque éstas, sin detallarlas, sólo se refieren a la variante entre Beas y Trigueros, como único tramo proyectado para el desdoble de la N-435, así como "la estación del AVE y distintas obras en materia hidráulica".

Por contra, marcó en su lugar la carretera Huelva-Cádiz, la autovía de la Cuenca Minera o las mejoras en el puente del Odiel, "actuaciones que tiene que hacer la Junta, o la mejora de las carreteras provinciales o el puente de El Terrón, que tiene que hacer la Diputación".

"Es surrealista que se exija a quien más está haciendo y no a quien no hace nada", añadió el parlamentario popular. Eso sí, eludió avanzar el estado de los proyectos que deberían seguir a estas obras para completar las infraestructuras demandas, consideradas imprescindibles por todos los agentes económicos y sociales integrantes de la Agrupación de Interés.