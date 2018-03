El PP señala a Gabriel Cruz por "estar de espaldas a la calle"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha reprochado la actitud mantenida por el alcalde de la capital acerca de su no asistencia a la concentración que ayer abarrotó la Plaza de las Monjas y en la que miles de personas exigieron la no derogación de la Prisión Permanente Revisable. A su juicio esa actitud demuestra "que Gabriel Cruz vive de espaldas a la calle, como sucedió con los familiares de las víctimas o cuando no quiso saber nada de las peticiones por una sanidad digna". Para González "el alcalde no está con su ciudad, sino sólo con Susana Díaz y Pedro Sánchez".

Días después de conocerse el nombre de la candidata del PP a la Alcaldía de la capital, González la ha mostrado como ejemplo de "estar al lado de las necesidades de la ciudad" y vendió su "proyecto que coincide con el de los onubenses" y ha aprovechado la oportunidad para asegurar que "será la próxima alcaldesa de Huelva"

No obstante, el líder de los populares ha justificado la ausencia de los dirigentes de su partido en dos convocatorias llevadas a cabo en los últimos diez días. Así, sobre la que protagonizaron en la manifestación del Día de la Mujer, González quiso aclarar que "estábamos con Juan Manuel Moreno en un acto propio" y acerca de la concentración que, en la misma Plaza de las Monjas, organizaron los jubilados en defensa de unas pensiones dignas, ha puntualizado que "estamos de acuerdo con las medidas anunciadas por Mariano Rajoy".