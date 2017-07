El PP exige el seguimiento y control del proyecto Edusi

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva vuelve a reclamar al equipo de gobierno socialista la creación del órgano de participación aprobado por el Pleno municipal en noviembre de 2016, a propuesta del PP, para el seguimiento de los proyectos a desarrollar con fondos de la Estrategia Dusi en la capital.

Como señala la portavoz del Grupo Municipal del PP, Pilar Miranda, "es totalmente injustificado el retraso que acumula el alcalde para la creación y convocatoria de este órgano para la participación, desarrollo y ejecución de los proyectos de la Estrategia Edusi. Recuerda Miranda que "se trata de un nuevo incumplimiento del alcalde ante un mandato del Pleno municipal que aprobó esta moción hace ya 9 meses".

Cabe destacar que el objetivo de esta comisión era el de participar y desarrollar los proyectos a ejecutar en el Parque Moret y en diferentes barriadas onubenses tras la concesión de 14.976.552 euros al Ayuntamiento de Huelva en concepto de ayudas DUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), en el marco de la primera convocatoria del Programa Operativo Feder de Crecimiento Sostenible 2014-2020, unas ayudas que fueron gestionadas por el Gobierno central. Este órgano de participación, como aprobó el Pleno, debe estar integrado por los técnicos municipales correspondientes; representantes de los grupos políticos municipales; asociaciones de vecinos; entidades y colectivos que trabajan en la zona objeto del proyecto y, en especial, la Plataforma Parque Moret. "Dada la importancia que para nosotros tienen la aportaciones y la contribución de la ciudadanía, de los agentes económicos y sociales, así como de los legítimos representantes de los ciudadanos en este Ayuntamiento en esta Estrategia DUSI para el desarrollo de la ciudad, el Grupo Municipal Popular entiende que la creación y convocatoria de este órgano no se puede demorar más", apunta Miranda. "No caben más excusas, como las esgrimidas por el PSOE en el último Pleno en el que volvimos a preguntar por este asunto" y su puesta en marcha "es cuestión de voluntad y la voluntad del Pleno tiene que prevalecer aunque al alcalde no le guste", destaca la concejal del PP.