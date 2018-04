El PP se sumará a la reivindicación de infraestructuras "si incluye las de la Junta"

El PP de Huelva se sumará a la petición que en al mañana del jueves realizaron los principales agentes económicos y sociales de la provincia impulsada por el alcalde de la capital y el presidente de la Diputación, "sólo si existe un orden del día y se incluye la reivindicación de las inversiones que la Junta debe poner en marcha porque son de su competencia". Así lo ha confirmado la secretaria general del PP en Andalucía Loles López, que ha encabezado una delegación de cargos del partido en Huelva para presentar a la Federación Onubense de Empresarios, a su flamante candidata a la Alcaldía de la capital, Pilar Marín.

El presidente de los empresarios onubenses, José Luis García-Palacios, ha insistido en la disposición de su entidad de sumarse a "cuantas peticiones lleguen para pedir una mayor implicación de las administraciones en las infraestructuras que Huelva necesita" y ha recordado que "hemos pedido una reunión con Susana Díaz, cursada al día siguiente de ser recibidos por el ministro de Fomento y, una vez que ésta se produzca, se solicitará una con los representantes de Huelva en el Parlamento andaluz".

Loles Lopez también ha querido añadir que "los Presupuestos Generales del Estado no son los que nos hubieran gustado, pero se trata de unas cuentas realistas, que no se quedan en un papel, con obras que se hacen, no que se destinen millones para una obra que diez años después no se ha puesto ni la primera piedra".