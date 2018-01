"El PP se ha quedado fuera de juego con el Museo Arqueológico"

El pasado jueves el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, aseguró en Huelva que el Arqueológico abrirá en 2021 y que sus fondos contarán con el triple de espacio que el Museo actual, toda vez que la reforma del primer proyecto que se hizo para el Banco de España logra 1.317 metros cuadrados de área expositiva. Atrás quedan largos meses en los que desde la Consejería se hablaba de un centro multicultural y no de un Arqueológico en exclusiva para el inmueble de la plaza del Monjas. Ahora parece que ya no hay vuelta atrás y que la aspiración de la ciudad, liderada por el Ayuntamiento y promovida por la Asociación de Amigos del Museo (AMO), se verá materializada.

–¿A qué se debe el cambio de opinión de su Administración?–Mi antecesora se comprometió con el alcalde a dotar a Huelva de una instalación cultural en el sentido que quisiera Huelva. Ella empezó el proceso al constituirse una comisión técnica que emitió un dictamen en virtud al cual llegamos a la conclusión de que, con la reforma del proyecto inicial y en la línea de la voluntad política ya manifestada por la propia Rosa Aguilar, era posible mejorar la propuesta cultural para Huelva y convertir lo que iba a ser un equipamiento cultural multiuso en un Museo Arqueológico. Ha sido posible por voluntad política, capacidad de diálogo y consenso de la Consejería, voluntad política del alcalde –quien ha jugado un papel esencial en el liderazgo de la ciudad para aumentar la oferta cultural– y también en virtud de los acuerdos que hemos adquirido con la AMO.

–¿No cabe la menor duda?–El Banco de España va a ser en exclusiva el Arqueológico. Que no quede ninguna duda. En la primera reunión que tuve con la AMO y el alcalde siendo consejero, abrimos todas las posibilidades, incluida la del Arqueológico. Todo el procedimiento se ha ido cumpliendo según la hoja de ruta trazada. Eliminamos la posibilidad de mixturización y, una vez estudiado todo, decimos a día de hoy que el único plan es el Museo Arqueológico en el Banco de España. Huelva debe tener dos museos, el Arqueológico y el de Bellas Artes en el Museo Provincial, en el que se debe implicar el Gobierno.

–¿Cree que habrá algún problema para el traslado de los fondos estatales?–No, creemos que no. Es más fácil y abordable este tipo de asuntos con el Ministerio que con algunos representantes del PP en Andalucía y en este caso en Huelva. El Ministerio tiene una visión más elevada que la que demuestran algunos dirigentes del PP en Huelva.

–¿No es cierto que durante años se impidió la visita de los técnicos del Ministerio?–En absoluto. Tenían que haber venido el 11 de enero y han prorrogado su visita al 8 de febrero. Llevamos tiempo pidiendo que vengan. Hay una tendencia a falsear la realidad sin ningún tipo de pudor. Y en este caso, nosotros –desde el rigor y la lealtad institucional– no hemos entrado nunca en el cuerpo a cuerpo ante las muchas incorrecciones, imprecisiones y falsedades. El PP no ha apostado en su vida por la cultura en Huelva. Hay una apuesta decidida de la Junta: se le transmitió al Gobierno en una reunión el 8 de septiembre y también por carta y ahora vamos a recibir a los técnicos el 8 de febrero para que vean la instalación y hacerles partícipes del proyecto en que se está trabajando. Evidentemente hay una decisión tomada de que el Museo Arqueológico vaya al Banco de España. Y lógicamente con gestión de la Junta de Andalucía. Hemos dado los pasos y quienes se han quedado fuera de juego son el Ministerio de Cultura y la subdelegada.

–Pide al Ministerio una inversión de 3 millones para convertir el Museo actual en el Bellas Artes. ¿No teme que, una vez se inicien las obras del Arqueológico, el actual quede descolgado?–Cada palo tiene que aguantar su vela. El titular del Museo es el Gobierno, que no ha invertido nada en los últimos seis años en el mismo. La única intervención que se ha hecho en los últimos años ha sido a cargo de la Junta por valor de 753.000 euros. Nosotros vamos a invertir 12 millones para que haya un Museo Arqueológico en Huelva y el Gobierno debería hacer una actuación en el Museo para adaptar el espacio sólo para Bellas Artes. Sería necesaria esa intervención, a lo mejor no es imprescindible, pero sí necesaria. Los edificios requieren obras de remozamiento y conservación. Si no, se vienen abajo, como hemos comprobado con la caída de los azulejos en el Museo Provincial.

–¿Hay daños estructurales en el edificio tras la caída de las losas pétreas en noviembre?–A priori no se han apreciado daños estructurales pero para llegar a una conclusión habría que hacer un estudio mucho más profundo.

–¿Por qué cuando ocurrió este incidente la Junta no lo comunicó al Ministerio, que es propietario del edificio?–Se comunicó con algo de demora pero lo importante era la intervención. El objetivo era que estuviera el menor tiempo cerrado porque había problemas de seguridad. Hubo que hacer una actuación de emergencia. ¿Que se podría haber comunicado? Pues sí. Pero el problema era el estado de conservación de un museo en el que el Gobierno no invierte y es la Junta la que lo mantiene con fondos propios sin ser su edificio.

–De todas formas los usuarios se enteraron por el coordinador provincial de IU, que dio una rueda de prensa en la que comunicó este hecho. Se encontraron con el Museo cerrado.–Supongo que lo que aconteció fue una decisión tomada por la dirección del museo en coordinación con la Delegación en virtud de un incidente ante el que hubo que tomar una decisión de forma urgente ante el temor de que se siguieran desprendiendo azulejos. Lo primero era garantizar la seguridad.

–De las 27 instituciones culturales que gestiona la Junta (8 conjuntos y 19 museos) sólo una corresponde a Huelva: el Museo de la Alameda Sundheim. ¿La Administración autonómica es consciente del agravio comparativo?–Trabajamos por que el desarrollo sea armónico y para que la cohesión territorial, social y cultural sea una línea de actuación de todo el Gobierno. La apuesta por Huelva en cultura está siendo importante: en los últimos diez años la inversión, incluyendo el Banco de España, es de 14 millones de euros. Pero lo importante es poner en valor y difundir la cultura. Y la apuesta de futuro pasa por que Huelva tenga dos museos: el Arqueológico en el Banco de España y un Museo de Bellas Artes en el actual Museo. Al mismo tiempo, vamos a trabajar en la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico y estamos colaborando con Turóbriga y tutelando las intervenciones en la Isla Saltés. Es decir, estamos enriqueciendo la oferta cultural de Huelva. Y esa debe ser nuestra línea. Por un lado, poner en valor el patrimonio y la dotación de equipamientos culturales y, al mismo tiempo, reforzar la programación. Son tres líneas importantes para que Huelva esté donde se merece.

–Habla de 14 millones en diez años. Pero la Junta ha invertido 26 millones en el Íbero de Jaén o 30 en el C3A de Córdoba. ¿Son suficientes los 8 millones para el Banco de España?–No se pueden comparar decisiones que se remontan a momentos distintos. Por ejemplo, el Íbero es un proyecto que comenzó en 1998, que ha tenido una serie de avatares y que ha tardado 20 años. Un proyecto que hay que verlo con los ojos de aquel momento. Y ahora en Huelva vamos a hacer una inversión muy potente de 12 millones de euros incluyendo los 8 que corresponden a la reforma del edificio del Banco de España. Cada decisión política responde a un momento político distinto. Y lo que estamos haciendo a día de hoy con Huelva es dar respuesta inmediata a las necesidades reales de la provincia.

–¿Cuándo declarará la Junta Conjunto Arqueológico a la Isla Saltés ?–Primero tenemos que actuar de acuerdo a la hoja de ruta que se ha comenzado, que es que la propietaria ponga en marcha el plan de intervención para desbroce y consolidación. El segundo paso será hablar con la entidad financiera para ver la posibilidad de que este yacimiento pase a manos públicas. En virtud de ese trámite, procederemos a evaluar el procedimiento para que pueda ser considerado Conjunto Arqueológico.

–¿Es una condición la adquisición para declararlo Conjunto? No sucede en otros casos.–No es estrictamente necesario pero sí tenemos que ir avanzando en cada uno de los pasos. Los procedimientos administrativos son lentos pero muy garantistas y el objetivo es dar cumplimiento a la PNL aprobada en el Parlamento por unanimidad y en la que nos sentimos reflejados. Hay que empezar por lo importante, que es garantizar la conservación y consolidación.

–¿Mantiene lo que dijo en el Parlamento respecto a Saltés, cuando afirmó que en Andalucía hay 15.661 yacimientos?–Mis declaraciones fueron manipuladas por el PP, que se erigió en único representante de la voluntad de Huelva. Si la Junta está trabajando en la Isla Saltés, si estamos definiendo un plan de intervención y estamos dando todos los pasos para la posibilidad de convertir en público este BIC privado es porque nos interesa poner en valor el patrimonio de Huelva. El PP manipula, enreda, no dice la verdad y no defiende la Cultura cuando gobierna. El PP se llevó 20 años en Huelva gobernando y su inversión en cultura fue de cero euros. Ahora nos conmueve su defensa del patrimonio.