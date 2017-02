El PP pedirá un modelo de financiación que no perjudique a la UHU

El presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, reclamará hoy a la Junta de Andalucía en el Pleno del Parlamento que el nuevo modelo de financiación 2017/2021 para las universidades andaluzas "no perjudique ni discrimine" a la Universidad de Huelva.

González, que lleva hoy una pregunta al Pleno para que la Junta aclare en qué punto se encuentra la negociación sobre este borrador de financiación, ha insistido en que el sistema que propone la Junta "es injusto" para la Onubense porque "perjudica a las universidades más recientes o de tamaño medio". Es por ello que ha señalado que para el PP "la Universidad de Huelva es una línea roja que no se debe cruzar porque si tenemos universidad en Huelva fue por el éxito de la unión de toda la ciudadanía".

Los populares quieren que la Junta salde sus deudas con la Onubense

El dirigente popular ha recordado que "la Onubense viene sufriendo desde hace años una importante asfixia económica que dificulta su funcionamiento lastrando su labor investigadora", y afirma que "las deudas contraídas por la Junta con la Universidad de Huelva han alcanzado cifras millonarias disminuidas en los últimos años con un esfuerzo y sacrificio hecho por la comunidad universitaria, pero aún de una manera insuficiente".

Por ello, considera "prioritario" un nuevo modelo de financiación que salde las mismas y abra nuevas posibilidades a la excelencia de nuestra universidad y no la discrimine. Así, ha indicado que "ha sido la propia Universidad de Huelva la que ha llegado a exponer que el modelo propuesto no se basa en el alumnado, no incluye criterios que promocionen la convergencia y que su entrada en vigor supondría la desaparición de numerosas políticas propias de docencia, investigación o de infraestructuras tan importantes como el equipamiento de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería".