El PP no tiene "ningún miedo" ante el avance de Ciudadanos

En este año preelectoral (o electoral si se adelantan las autonómicas), el PP de Huelva redoblará esfuerzos en su "apuesta municipalista" con el objetivo de recuperar las alcaldías perdidas. Quiere gobernar la Diputación y contribuir a que Juanma Moreno se haga con la Junta tras 40 años de gobiernos socialistas y, en esta tarea, se muestra convencido de que C's no será un obstáculo.

Por mucho que Rajoy haya convocado para el lunes a la Junta Directiva Nacional -con la idea de movilizar al partido para contrarrestar el ascenso de C's-, Manuel Andrés González aseguró ayer no tener "miedo ninguno" a que la formación de Albert Rivera reste votos al PP. Entiende, no en vano, que la derrota de los populares en Cataluña, a año y medio de las municipales y autonómicas, no es extrapolable a ningún comicio posible.

Lo que pasó en Cataluña, bajo su punto de vista, es que "los votantes del bando constitucionalista se arrimaron de forma mayoritaria al partido que en esos momentos daban en las encuestas como posible vencedor". Se jugó, en su opinión, al voto útil y fueron, por lo tanto, unas elecciones "muy peculiares" y en las que solo se habló de "independencia sí o no".

Convencido de que la presidenta de la Junta adelantará a este año las autonómicas -dijo que las convocará "en cuanto tenga una encuesta que le dé un voto más que al PP-, González dejó claro que el avance del partido de Rivera no le preocupa porque los logros de la Junta "son cero". Es más, afirmó que "Ciudadanos sacará todavía menos votos en las próximas autonómicas, tanto en Huelva como en Andalucía", porque los ciudadanos son conscientes de que es el bastión de un Gobierno andaluz que ha dado la espalda a los onubenses.

Ha sido y es "cómplice", en sus palabras, de que Huelva siga sin los Chares abiertos, de que no se revierta la fusión hospitalaria, de que los niños sigan estudiando en aulas prefabricadas y de que no se ejecuten las obras e infraestructuras importantes de la provincia porque "ha votado sí a unos presupuestos de la Junta que dan cero euros a Huelva". Ante esto, el presidente de los populares valoró que desde el PP harán "un esfuerzo superior" para hacer ver la realidad de C's en Andalucía.

Ya metido en el ámbito municipal, González afirmó que Ciudadanos "prácticamente no existe" en el Ayuntamiento de la capital. En su opinión, "no es entendible cómo un partido nuevo y que debería ser ilusionante, está roto completamente en Huelva", tal y como prueba, según manifestó, una realidad objetiva: comenzó con tres ediles y ahora tiene una sola concejala.

"Está roto completamente. Siempre he dicho que C's, y Huelva es un claro ejemplo de ello, está compuesto por enfadados de otras formaciones. Y un partido integrado por enfadados poco tiene que aportarle a la sociedad", señaló.

Pese a la crisis del grupo popular (que ayer siguió sin reconocer el también presidente del grupo municipal), la mencionada ruptura de C's y la actual pugna que vive IU, factores que propician un panorama cómodo para que los socialistas revaliden la Alcaldía capitalina, los populares ven un escenario favorable para arrebatarle el bastón de mando a Gabriel Cruz.

Así, González cree que el alcalde no ha sido capaz de ilusionar a la sociedad civil de Huelva porque "no es capaz de sacar a la ciudad del atolladero en que se encuentra inmersa". Una capital que afronta "problemas diarios" como "basuras en el centro" y "riadas en calles del centro por la mala gestión de las infraestructuras hídricas". Así, bajo su punto de vista, la Huelva de hoy es la Huelva de Pedro Rodríguez porque el actual alcalde "no ha hecho nada". En este sentido, el popular vio en el triunfo del PP en las pasadas generales en Huelva el reflejo de la ausencia de liderazgo y la falta de gestión del equipo de gobierno.

Tanto es así, que González dijo estar convencido de que ese liderazgo de Cruz que cuestionó será "fantasma", de cuatro años, porque 2018 será el año del nuevo candidato y del nuevo grupo de trabajo del PP de cara a las municipales, que "ya se está conformando" y en el que tendrán cabida "todos los que quieran trabajar con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los onubenses".

Tal y como ya señaló en su última comparecencia del pasado año, González reiteró ayer que el candidato podrá ser un independiente, y recordó que la dirección provincial lo presentará en cuanto la dirección regional y Génova lo consideren oportuno. Esta candidatura será, bajo su punto de vista, ilusionante y con proyectos importantes para la ciudad. No en vano, "lo mejor queda por venir porque vamos a volver a ilusionar a la ciudad".

Como presidente del grupo municipal en el Ayuntamiento de Huelva, González dijo sentirse "satisfecho" de la labor que diariamente hacen los concejales. Así, tuvo halagos para un grupo que, en su opinión, es "el único que diariamente está en contacto con los onubenses y que se reúne con todos los colectivos para conocer la realidad y los problemas de los ciudadanos".