El PP no descarta a un independiente de candidato a la Alcaldía de Huelva

El PP de Huelva "no descarta" a un independiente para encabezar su cartel a la Alcaldía de la capital en las próximas municipales. Así lo aseguró el presidente de los populares en la provincia, Manuel Andrés González, en el tradicional balance anual de las actuaciones de su partido en Huelva, en las que destacaron los "95 millones de euros en obras que se ejecutan en estos momentos en distintos puntos de la provincia y que llevan el sello del Gobierno central".

En cualquier caso, no fue hasta que hizo mención a los candidatos en las próximas convocatorias electorales, cuando la comparecencia de ayer se salió de la habitual complacencia con lo hecho por su partido y la crítica de todo lo realizado por los demás. González se quiso escudar en la decisión "que debe tomar la Ejecutiva nacional a lo largo del próximo mes de enero, como ocurre con todas las capitales de provincia españolas", aunque a preguntas de este periódico valoró que "tenemos un grupo de gente importante que pisa la calle y que pretende aplicar medidas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente, porque lo que tenemos claro es que con Gabriel Cruz al frente del Ayuntamiento, la ciudad está sucia, triste y los negocios no funcionan, eso lo puede ver cualquiera; en este sentido estamos trabajando con un número de personas importante entre los que se encuentran tanto afiliados como personas independientes", por lo que, añadió "no descarto que la persona candidata a la Alcaldía pueda ser independiente".

Será la Ejecutiva del PP nacional la que autorice el proceso de elección

Tampoco se quedó ahí y aventuró sin decirlo la más que importante renovación que se avecina en el actual grupo municipal, ya que apenas les atribuyó el papel de que "algo tendrán que decir y ser escuchados".

Por lo demás, el dirigente popular se felicitó tanto de los 400 millones anunciados por el ministro de Fomento para la mejora de la línea férrea entre Huelva y Sevilla, como de los 27 millones invertidos por el Puerto de Huelva en el Paseo de la Ría, o los 50,1 millones en la variante de Beas a Trigueros "cuyas obras están en la actualidad al 60% de ejecución". Se trata, según señaló, "de obras que llevan el sello del Gobierno del PP, frente a la Junta de Andalucía que ni está, ni se le espera, ya que aprueban los peores presupuestos de la historia que marginan a la provincia de Huelva, o la Diputación, que también lleva a cabo obras con la ayuda del Gobierno central". Entre los logros del mismo, se atribuyó el trasvase de 5 hectómetros cúbicos al Condado y la próxima aprobación de otros 15 en una futura legislación que será aprobada en el Congreso. Sobre el PSOE, González aseguró que se encuentra "sumido en la corrupción como demuestran los casos de Bollullos y Aljaraque".