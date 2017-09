El PP exigirá medidas de protección para Fuentepiña en el Parlamento

Así las cosas, González valoró ayer este "nuevo revés judicial a la Junta" y puso de manifiesto que "está claro que el Gobierno andaluz no ha hecho las cosas bien porque si el expediente se hubiera hecho correctamente esos propietarios podrían haberse beneficiado de subvenciones públicas de la Junta" y ahora, bajo su punto de vista, "conoceríamos una Fuentepiña distinta". Por lo tanto, señaló que "estamos ante otra chapuza de la Junta de Andalucía, que no protege nuestro patrimonio".

"Si no se toman medidas, el pino se va a morir"

La sobrina-nieta de Juan Ramón Jiménez, Carmen Hernández-Pinzón, ve muy complicado que se produzca un acuerdo entre el Consistorio de Moguer, interesado en comprar Fuentepiña para dotarla de uso cultural, y su propietaria. No en vano, el Ayuntamiento ha rechazado pagar el millón y medio que pide la dueña, toda vez que los técnicos municipales sostienen que el valor del inmueble está entre 150.000 y 180.000 euros. "Con esas posturas tan distantes no va a haber solución porque no hay término medio. El desfase es abismal", señaló ayer la responsable de custodiar el legado del Nobel. A Hernández Pinzón, quien valora el interés del Consistorio, le cuesta entender la situación de abandono de la finca: "Si no te interesa, la vendes. Y si te interesa, la cuidas", sostuvo. Además, Hernández-Pinzón advirtió de que si no se toman las medidas oportunas, el pino centenario, a cuyos pies "tiran basura", se morirá de forma irremediable.