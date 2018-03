El PP dice que el domingo ocupó el lugar que les indicó la organización

Un mensaje conciliador y prudente lanzó el alcalde de la capital. Gabriel Cruz, quien ha sido objeto de duras críticas en las redes sociales por no participar en el acto. El regidor aseguró que no valora ni valorará nunca cómo se desarrolló el mismo, "ni tan siquiera aunque se haya criticado mi ausencia". En ese sentido, se limitó a señalar que "todos los que estaban en la plaza de las Monjas eran buenas personas, pero todos los que no estábamos allí también lo éramos".

Así, precisó que a la convocatoria onubense acudieron muchos cargos del PP. "Algunos estaban entre el público" y otros, como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, "estaban donde la organización les dijo". A su juicio, "no se puede derogar la prisión permanente revisable y así lo hacemos a título particular y a nivel de partido donde nos invitan", a la par que insistió en que "desde el respeto" hicieron "no más que lo que nos pidieron los organizadores de este acto".

Cortés dice que "la plataforma no comparte las palabras de Ruth"

Juan José Cortés, padre de Mari Luz y uno de los impulsores de la Plataforma para la No Derogación de la Prisión Permanente Revisable, aseguró ayer que esta plataforma "no apoya las declaraciones de Ruth Ortiz". Según manifestó, la concentración del domingo fue un acto "apolítico, blanco, totalmente civil y que ha sido un ejemplo para toda España". Al mismo estaban invitados "todos los partidos políticos, de cualquier color e ideología como ciudadanos" y quienes acudieron, lo hicieron "como ciudadanos españoles y sin darle ningún carácter político", toda vez que se trataba de ofrecer apoyo a las familias y además impulsar la no derogación de la prisión permanente revisable. En cuanto a la ubicación de los dirigentes del PP, Cortés señaló que "tenían que garantizarse unas medidas mínimas de seguridad para todos los cargos públicos invitados, a quienes se reservó un lugar". "Nosotros decidimos que este espacio no debía estar ni en la cabecera ni arriba con los familiares, sino en una esquina", apuntó. Respecto a la foto de los populares, Cortés aseguró que ésta se realizó "a petición de los periodistas", ya que "ellos pasaron por delante de la plataforma para colocarse en su sitio y se les hizo la foto". "Las declaraciones de Ruth, que son una apreciación personal, no han sido prudentes. Si quieres hacer una apreciación particular hazla, pero no hables en nombre de las víctimas", concluyó. En la misma línea que Cortés, Antonio del Castillo se mostró sorprendido el lunes tras conocer las declaraciones de Ortiz. El padre de Marta del Castillo aseguró que "ella sabía que los políticos estaban allí porque quedamos media hora antes de empezar en una cafetería y los estuvimos saludando". "Todos sabíamos que estaban porque los habíamos invitado", indicó, "igual que hicimos por carta con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con todas las fuerzas políticas del Parlamento y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Del Castillo también defendió la ubicación de la representación política: "Son representantes públicos y no pueden estar en mitad de la muchedumbre".