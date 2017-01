El PP denuncia el bloqueo de los planes de viviendas en tres barriadas

El Grupo Popular en el Parlamento andaluz va a requerir la comparecencia del consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, para que explique la situación de los proyectos de las viviendas de Santa Lucía, El Torrejón y La Navidad y dé soluciones al "bloqueo" que sufren unos proyectos que, para el PP, son "los tres puntos negros" de la política de vivienda de la Junta en Huelva capital. Así lo anunció ayer el parlamentario andaluz por el PP de Huelva, Guillermo García Longoria, que recordó que su formación política presentó una enmienda a los presupuesto de la Junta por valor de 9 millones de euros para solucionar los problemas, que fue rechazada por el PSOE y Ciudadanos.

Según García Longoria la Junta perdió una nueva oportunidad para arreglar los problemas de vivienda en la capital, donde "existen casas que se caen a pedazos, personas que se mojan cuando llueve en sus casas o que viven prisioneras en sus propios domicilios por la falta de instalación de ascensores".

El diputado repasó los proyectos de rehabilitación o de intercambio de viviendas de la Junta en Huelva. Respecto al proyecto de Santa Lucía recordó que las casas están "terminadas desde hace tres años pero aún no se ha llegado a una solución, por lo que hay personas que incluso han muerto esperando una vivienda por culpa de la mala gestión de la Junta". García Longoria criticó que además la Administración regional "ha cambiado las reglas del juego y en lugar del casa por casa ahora ofrece una fórmula que los vecinos no quieren". La situación en la barriada de Santa Lucía está "en punto muerto", algo que "los vecinos no se merecen", espetó el parlamentario popular.

De la barriada de El Torrejón recordó que la Junta anunció una inversión de 60 millones en un proyecto que "debería haber estado concluido en 2009 pero que según los plazos de la Junta tardarán no menos de 20 años en arreglarse".

También se referió a la situación en la barriada de La Navidad donde se entregaron viviendas a 300 vecinos en un casa por casa que se les prometió, pero luego "cambiaron las condiciones, le propusieron un régimen de alquiler y ahora siguen en un limbo jurídico sin solución en la entrega de estas viviendas".

Para García Longoria la situación es "rocambolesca", ya que llevan "años esperando una solución y es hora de que desde la Junta de Andalucía den la cara y expliquen a este millar de ciudadanos onubenses lo que ocurre".

En su opinión, la Junta de nuevo "margina a Huelva" y resaltó que "es la capital con más puntos negros de vivienda de toda Andalucía" porque "no se rehabilita sin la ayuda que proporciona el Gobierno central como ha ocurrido con Marismas del Odiel o La Orden".