El PP pide corregir la "desorganización" del servicio de limpieza

La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, y la viceportavoz del Grupo, Berta Centeno, mantuvieron un encuentro con el comité de jardinería de la empresa de Ferrovial para analizar la situación en la que se encuentra el servicio de limpieza en la ciudad. Como ha señalado Miranda "hemos podido ratificar lo que venimos diciendo desde hace varios meses, que Huelva adolece, desde hace dos años, de unos servicios públicos de calidad".

En la reunión, los miembros del comité trasladaron que actualmente se realizan trabajos que a ellos no les corresponden, que las directrices no son claras ni ordenadas y que el trabajo carece de organización. A este respecto, la portavoz popular subrayó que "el problema fundamental que hay ahora mismo es que el servicio es un caos". Así, ha agregado que "se necesita organización, y la organización la debe dar el concejal responsable de acuerdo con los técnicos y con la empresa".

Para el PP, "no es lógico que a los jardineros se les encarguen labores de limpieza, ya que de esta manera abandonan las labores de jardinería y por eso la ciudad no está atendida tampoco en cuanto a las labores de jardinería". Asimismo, la portavoz popular ha señalado que "no es justo que estos trabajadores tengan que realizar un trabajo que no les corresponde y de distinta categoría profesional". Esta situación conlleva, además, "que no se paguen complementos como el de peligrosidad cuando los trabajadores no tienen ni siquiera un material adecuado".