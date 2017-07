El PP cierra filas con Centeno y niega distanciamiento con el grupo municipal

"No tenemos problemas con nadie, no hay falta de comunicación ni tampoco distanciamiento". De esta forma quiere quitar hierro el presidente del Partido Popular en de Huelva, Manuel Andrés González, a la situación tensa que se vive en el seno del grupo municipal de la capital. Después de que Huelva Información publicara ayer que la mayor parte de ediles del partido se sienten "ninguneados", su presidente mantiene que "no nos consta que haya problemas y nosotros no los tenemos con nadie", aunque en los despachos de Sevilla sí hay inquietud por la situación y se ha hablado de ella en más de una ocasión.

La controversia sale a la luz una vez que el partido se reúne con el hombre fuerte de Moody Investments, la empresa que ha intentado hacerse con el Recreativo y cuya oferta ha sido valorada negativamente por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento. Un encuentro "nada fuera de lo normal" y que responde a la llamada del empresario "para explicar su oferta" y que se atiende "como a cualquier colectivo, particular o grupo" que les pide una cita. La reunión fue del partido y a ella acudieron el secretario general, David Toscano (ante la imposibilidad de que acudiera el presidente) y la concejal Berta Centeno, una presencia que González justifica porque "ella fue interlocultora para cerrar la fecha" y porque además es miembro de la ejecutiva. Con ello intenta suavizar la tensión que generó en parte de los concejales del grupo la presencia de Centeno, que la interpretan como una "bofetada a la portavoz, Pilar Miranda, y al resto de los compañeros del grupo".

González se mostró sorprendido ante la demanda que surge de parte de sus ediles de tener "la autonomía que merece cualquier grupo" porque defiende que "la tienen, siempre la han tenido, y prueba de ello es que presentan las mociones que quieren y deciden la agenda a seguir. Ellos tienen -insiste- una absoluta autonomía". De ahí que el líder popular sólo quiera lanzar un mensaje: "Lo que hay que hacer es trabajar por Huelva que es para lo que les han votado los ciudadanos".

En esa línea se mantiene también el secretario general, David Toscano, que cree que "lo que tiene que hacer el grupo es trabajar para los ciudadanos, es para lo que está. Y si tiene algún problema o hay malestar lo que tiene que hacer es seguir los cauces del partido, que para eso los tiene previstos". Sobre la crisis interna, la misma posición: " El grupo no tiene ningún problema, el grupo lo que tiene que hacer es presentar mociones, hacer lo que la gente le pide y sobre todo trabajar".

El mismo posicionamiento que muestra Centeno, que no quiso entrar a valorar la situación interna del grupo, y que defiende que "trabaja por la ciudad, con el compromiso por Huelva y la total lealtad al partido".

Y el trabajo es precisamente lo que le "consta" que se hace en el grupo municipal al diputado nacional Carmelo Romero: "No tengo conocimiento de ningún problema, lo que me consta es que hay un grupo que trabaja por Huelva". Romero se refiere a las "posibles" diferencias que pueden tener entre ellos los ediles, "como en cualquier familia", aunque está "convencido de que no llegará la sangre al río".