El PP califica los Presupuestos de la Junta como "un freno"

El PP de Huelva calificó de "freno" para el desarrollo de la provincia de Huelva los Presupuestos autonómicos para 2018 aprobados en el día de ayer por PSOE y Ciudadanos en el Parlamento andaluz. Como señaló el presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en la Cámara Autonómica, Manuel Andrés González, "los Presupuestos aprobados por PSOE y C's son una estafa y una tomadura de pelo a los onubenses por su falta de inversión".

González añadió que "son, además, los Presupuestos de la soberbia porque han sido aprobados sin diálogo y sin aceptar ni una sola de las enmiendas presentadas por el PP". Presupuestos, "en los que PSOE y C's se han limitado a incluir los proyectos que no se ejecutan año tras y que son los mismos que el PSOE lleva vendiendo más de 30 años".

Sin inversiones provincializadas, las cuentas autonómicas "no dicen la cantidad que se va a invertir en Huelva para no poner al descubierto sus vergüenzas" por lo que González subrayó que "son los Presupuestos de la mentira y de la cartera vacía, que pasan de largo por Huelva y que condenan a esta provincia a otro año más sin obras de la Junta". Así, ha indicado que "PSOE y C's han dicho no a 177 enmiendas del PP, o lo que es lo mismo, han dicho no a más de 400 millones en inversiones que el PP pedía para Huelva".

A este respecto, González se detuvo en algunas enmiendas rechazadas en el día de ayer y ha afirmado que "PSOE y C's han dicho no, por ejemplo, a invertir 8,4 millones en la climatización y reforma de los colegios de la provincia. También se refirió el popular a la Ciudad Deportiva de Huelva, sobre la que el PP presentó una enmienda para que la Junta retomara el proyecto de rehabilitación integral y ampliación de este centro deportivo. "El día antes de aprobar los Presupuestos, PSOE y C's habían votado sí a una moción del PP en el Ayuntamiento de Huelva para, precisamente, exigir a la Junta esta enmienda, por lo que queda muy claro que la palabra del alcalde no vale absolutamente nada para Susana Díaz".

El presidente del PP también criticó el revés a las enmiendas del PP que contemplaban una inversión extraordinaria de más de 76 millones para la sanidad onubense, con 44 millones para la construcción, finalización y puesta en marcha de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (Chares) de la Costa, Condado y Sierra; otros 15 millones para la mejora y construcción de centros de salud en la provincia y la capital, entre ellos, el de Isla Chica, Valverde o Gibraleón; o la consignación de 4 millones para el Materno Infantil.