El PP anunciará su candidato a la Alcaldía a principios de año

Será a principios de año cuando la dirección provincial del PP anuncie al candidato a la Alcaldía de la capital. Aunque aún no hay una fecha exacta marcada en el calendario, el secretario general de los populares de Huelva, David Toscano, aseguró ayer que desde Génova quieren tener para comienzos de 2018 los nombres de los aspirantes de las grandes capitales de provincia, para lo que la dirección nacional fijará un plazo común.

Tal y como ya avanzó el pasado lunes el portavoz de la dirección provincial, Juan Carlos Duarte, se barajan nombres "de fuera y dentro del partido", si bien Toscano insistió en que su formación, además de en las personas, cree en los equipos, por lo que apostará por "personas que conozcan la ciudad" y que cuenten con "un perfil profesional que avale su trayectoria".

A su juicio, en las filas populares hay "muchas personas" que podrían liderar ese equipo y "fuera del PP también las hay". "Estamos hablando con muchísimas personas y estamos buscando al mejor candidato con el mejor perfil. Hay gente -militantes y simpatizantes- que propone nombres y en el PP se escucha a todos", manifestó.

Aunque el dirigente popular no se refirió a ningún nombre en concreto, sí valoró que todos los que han trascendido corresponden a personas "muy trabajadoras" y que "pueden hacer mucho por esta ciudad", si bien aclaró que de momento no hay nada cerrado y repitió que "son muchas" las personas con las que habla la dirección provincial del partido. "Cuando tengamos claro quién será el candidato no tardaremos ni un segundo en decírselo", aseguró.

El secretario general del PP de Huelva, además, defendió que el proyecto del PP "es atractivo, transformó Huelva y volverá a tomar el pulso a la ciudad, un pulso que se ha perdido en estos dos años y medio tras las últimas elecciones", cuando el PSOE se hizo con la Alcaldía poniendo fin a dos décadas de periquismo. Precisamente con la debacle electoral del PP en las últimas municipales y la renuncia de Pedro Rodríguez llegó el debate interno por el liderazgo del grupo. Las tensiones en las filas del partido en la capital, sumido en una profunda crisis, son evidentes desde entonces. El propio líder regional, Juanma Moreno Bonilla, aseguró hace tres meses, en una conversación a puerta cerrada con los ediles del Ayuntamiento de Sevilla, que "en Huelva tenemos a un grupo municipal machacado".