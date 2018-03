El PP afirma que el domingo estuvo donde le dijo la organización

El PP ha mostrado hoy su respeto por las declaraciones realizadas ayer por Ruth Ortiz sobre la "politización" por parte de este partido de la concentración en recuerdo de las víctimas celebrada el pasado domingo en Huelva y ha asegurado que sus cargos estuvieron donde dijo la organización, que los invitó.

El secretario general del PP de Huelva, David Toscano, se ha referido a las palabras de la madre de Ruth y José -niños asesinados en Córdoba en 2011-, que calificó de "indignante y patético" que representantes de los populares como la ministra de Empleo, Fátima Báñez, o el presidente del PP-A, Juanma Moreno, estuvieran por delante de la pancarta.

Toscano ha señalado que "respetamos a las víctimas y Ruth Ortiz lo es, por eso y por respeto no vamos a valorar sus declaraciones", al tiempo que ha subrayado que fueron a una concentración a la que los "invitaron expresamente".

"Había muchísimos cargos públicos entre el público y otros, como la ministra, estuvieron donde la organización les dijo", ha afirmado, remarcando que lo que tienen "muy claro es que no se puede derogar la prisión permanente revisable" y así lo defienden a título particular y como partido donde les invitan, como es el caso, "desde el respeto no hicimos no más que lo que nos pidieron los organizadores".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha mostrado su respeto a los partidos que quieran estar en manifestaciones o concentraciones porque eso es "lícito, normal y legal", si bien ha reprochado que esos partidos "quieran protagonizar y rentabilizar esos movimientos".

En su opinión, que haya salido Ruth Ortiz hablando de ese tema "demuestra la manipulación que ha hecho el PP de esa concentración; esa es la declaración simple y clara que hace el PSOE con todo lo que está ocurriendo con la prisión permanente revisable".